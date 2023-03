Chi è Giovanni Terzi, il compagno di Simona Ventura? I due hanno figli?

Giovanni Terzi, noto scrittore, giornalista e conduttore televisivo, è famoso anche per la sua relazione con la conduttrice Simona Ventura. Ecco cosa sappiamo della loro storia d’amore.

Giovanni Terzi e Simona Ventura stanno assieme ormai da qualche anno, ma prima di parlare della loro relazione, parliamo di Terzi.

Nato a Milano il 26 giugno 1964, Giovanni Terzi è figlio d’arte: suo padre, Antonio Giovanni Battista Terzi, è stato giornalista e vicedirettore del Corriere della Sera. Dopo aver completato gli studi al liceo scientifico, Giovanni ha conseguito la laurea in Architettura presso il Politecnico di Milano, sebbene la sua vita sarebbe stata poi dedicata al giornalismo.

Terzi ha iniziato la sua carriera come giornalista collaborando con il noto quotidiano Il Giornale e diventando in seguito direttore della testata online Il Giornale Off. Tra le sue passioni vi è anche la scrittura, ed il suo libro più famoso è intitolato Eroi Quotidiani.

Il noto scrittore è molto presente anche in televisione: al netto della relazione con la Ventura, infatti, Terzi era un volto noto per la partecipazione a diversi programmi Rai.

Giovanni Terzi, vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, Terzi è stato precedentemente assieme ad un’altra celebrità tricolore come l’ex modella Dalida Di Lazzaro, ma la loro relazione è terminata dopo cinque anni.

Dal 2019 è legato sentimentalmente alla nota conduttrice Simona Ventura.

I due si sarebbero già dovuti sposare nel 2020 ma a causa dell’emergenza Coronavirus il loro matrimonio è stato rimandato.

Parrebbe ad ogni modo che il 2023 potrebbe essere l’anno delle nozze, sebbene non vi sia ancora una data certa.

Di certo c’è il loro amore, testimoniato dalle belle parole della Ventura a Gente qualche tempo fa:

“Mi sono subito sentita protetta in questa relazione. Giovanni è il mio migliore amico e poi c’è tutto il resto. È un padre, un amante, un compagno di lavoro, l’uomo con il quale posso sfogarmi e nel quale so di trovare conforto e consigli. È protettivo, solido, romantico e pragmatico”.

Giovanni Terzi e Simona Ventura hanno figli?

Per quanto riguarda la prole, Giovanni Terzi ha due figli – Lodovico e Giulio – avuti da una precedente relazione mentre Simona Ventura ne ha tre: Niccolò (nato nel 1998), Giacomo (nato nel 2000) e Caterina (adottata nel 2014).

I primi due sono figli anche dell’ex calciatore (e poi volto noto tv) Stefano Bettarini e si sono sempre destreggiati tra sport e spettacolo (i due campi dei genitori) mentre per quanto riguarda Caterina, la Ventura aveva raccontato a Grazia:

“Caterina ha due mamme. Ci sono io e c’è la sua mamma biologica, una mia parente che non ha potuto tenerla con sé. È complicato, ma possibile. E molto bello. Voglio dire a chi vuole un figlio che c’è una strada, tortuosa e magnifica, diversa dall’adozione. L’affido”.

(Post scritto da Sara Fonte il 19 aprile 2021. Ampliato e ripubblicato il 2 marzo 2023)