Rocco Schiavone 5, quando esce? Dove sarà trasmessa? Ecco quello che sappiamo

Rocco Schiavone sta tornando in tv. La serie tv della RAI con Marco Giallini nei panni del vicequestore, sta per ritornare con la sua quinta stagione. Cosa sappiamo in proposito?

Rocco Schiavone – 5 stagione, quando esce

Per quanto riguarda la quinta stagione di Rocco Schiavone, il suo debutto sarà sempre su RAI2, anche in questo caso gli episodi saranno 4, andranno in onda di mercoledì e la data di partenza è prevista per il 29 marzo 2023, l’ultima puntata sarà trasmessa invece il 19 aprile. La location rimarrà la Valle D’Aosta. Il set è stato allestito principalmente nel centro di Aosta, ma ci sono scene girate anche a Pila, Chamonix e sul Monte Bianco.

Si era pensato di traslare la fiction televisiva sulla prima rete, ma Giallini si è opposto fortemente in quanto ritiene che si tratti di un prodotto trasgressivo e non idoneo a RAI uno, di cui all’attore non piacciono neanche i programmi. D’altronde, Rocco Schiavone è un personaggio che oscilla verso il politicamente scorretto ed è poco mainstream, e generalmente questi aspetti non vengono accolti positivamente dal primo canale. In ogni caso la conferma è arrivata dagli stessi dirigenti e la serie è inserita nel palinsesto di RAI due, rete che sta iniziando a rispondere bene agli ascolti con i suoi prodotti. (Non è un caso che Mare Fuori sia trasmesso proprio su questo canale).

Ma cosa succederà nella quinta stagione?

Nel quinto capitolo della serie, vedremo il protagonista vivere la sua esistenza in maniera sempre più tormentata e solitaria. Sebbene odi Aosta e abbia nel cuore la sua città, Roma, ritroverà in essa un rifugio e cercherà di allontanarsi dai fantasmi del passato, tra cui Sebastiano ed Enzo Baiocchi Nel frattempo, si concentrerà su un nuovo caso, l’omicidio di un professore d’arte, la cui trama ha preso ispirazione dal decimo romanzo (Vecchie conoscenze) di Antonio Manzini, dalla cui penna è nato il personaggio di Rocco Schiavone.

Burbero e cinico, irriverente, dalle metodiche dure e controcorrente, ma dal cuore buono e l’animo generoso, sempre disposto ad aiutare chi più ha bisogno. Sono queste le caratteristiche del vicequestore di Aosta, che hanno colpito il pubblico

. In attesa della quinta stagione, preparatevi allora con bel Rewatch. La serie è disponibile anche su Rayplay.