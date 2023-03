GF Vip 7, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 38: Dai che manca un mese!!!

Oddio che bello, amici miei manca solo un mese e questa tremenda edizione del gfvip ce la saremo tolta di torno! Francamente non vedo l’ora, mai come quest’anno sto faticando a guardarlo.

Ma veniamo a ieri sera, quando Sonia ha dato un’asfaltata a Tavassi da incorniciare. Meno male era partita dicendo “voglio stare calma”. Premetto che non mi sono piaciuti i modi né il suo andare sul personale. Non mi è piaciuto che gli abbia detto che è senza anima, perché miiiiiii parliamo di un gioco! Però che sia uno che manovra il gioco e tanti suoi compagni, per me non c’è dubbio. È dalle primissime opinioni che dico che Tavassi non mi piace e la mia idea su di lui non è cambiata. È uscita Sarah e ad attenderla c’era il suo principe azzurro, Tony Toscano. Ma quanto ho riso quando lui le ha chiesto di sposarlo, lei si è presa il brillocco e ha detto “ci penso”? Mamma che coppia pazzesca.

La nuova puntata sui Donnalisi ci ha portato ad un ennesimo confronto, stavolta con la Murgia, che dallo studio stava carica a pallettoni. Ho amato quando ha detto ad Antonella che ha avuto solo la fortuna che il suo ex non fosse potuto entrare nella casa, se no vedeva. Peccato che non si possa cavalcare l’onda di questa situazione per via delle denunce, perché forse sarebbe l’unica cosa a rendere interessante i blocchi sui Donnalisi. Ragazzi ma gli Actors studio di Hollywood non hanno ancora contattato Davide per un provino? No perché come recita lui nessuno mai, forse batte pure Antonella. Unica cosa deve migliorare un po’ nella sezione pianto, per il resto promosso. Ma avete visto che codona di paglia? Tavassi non ha fatto in tempo a nominare il tweet della ex che è scattato come se gli avesse fatto il peggior insulto. Mamma mia e che è, paura che esca qualcosa che non vuole si sappia? Beh tranquillo Davide, è già uscito tutto. Non parlo mai delle sorprese che ricevono i vipponi, perché da velenosa quale sono, quelle lacrime e quei “siamo fieri di te” mi interessano poco, ma non posso non dire una parola sul signor Donnamaria. Non tanto per quello che ha detto al figlio ma per il fatto di essersi fatto trovare al seggio elettorale, per incontrare di nascosto Edoardo per riferirgli una cosa basilare, e cioè la percentuale del televoto… Cioè tu non vedi da 5 mesi tuo figlio, hai la possibilità di fargli leggere su un foglio un tuo pensiero e che scrivi? Che al televoto aveva il 43% delle preferenze? Sarò strana io ma a me pare follia. Ma d’altronde quest’anno non mi stupisce più nulla.

I tre ex, Ivana, Martina e Matteo, sono stati rispediti a casa che quasi manco li salutavano in studio. Sono stati molto rilevanti. Comunque sono d’accordo con la decisione perché far entrare in gioco qualcun altro a solo un mese dalla fine sarebbe stato scorretto verso chi è rinchiuso da cinque mesi.

Al televoto che è per il primo finalista ci sono: Oriana, Nikita, Tavassi, Antonella, Micol, Davide e Andrea. Inutile dire che Davide e Andrea verranno votati solo dai parenti e quindi è come se non ci fossero. Degli altri penso che se la giochino Antonella, Nikita e Oriana e a vincere sarà la venezuelana. Almeno vedendo l’andamento degli altri televoti dovrebbe avere la vittoria in pugno la Marzoli.

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti

GF Vip 7, i migliori tweet della trentottesima puntata

La proposta mandata in caciara Sarah che ci scherza su che non ne parla direttamente ma l’anello eccome se lo piglia #GFvip

pic.twitter.com/1bjDhO6tNn — [Righetto] (@Ri_Ghetto) March 2, 2023

La proposta mandata in caciara Sarah che ci scherza su che non ne parla direttamente ma l’anello eccome se lo piglia #GFvip

pic.twitter.com/1bjDhO6tNn — [Righetto] (@Ri_Ghetto) March 2, 2023