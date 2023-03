John Wick, quanti film sono? Quando uscirà il prossimo? Trama, cast e curiosità sul franchise con protagonista Keanu Reeves

John Wick è un personaggio nato dalla penna dello sceneggiatore Derek Kolstad.

Ex sicario professionista, si ritrova catapultato nuovamente nell’universo che aveva provato ad abbandonare. Interpretato da Keanu Reeves, John Wick è in realtà protagonista di un vero e proprio franchising, cui si affiancano – oltre ai film (e ad uno spinoff in post produzione, Ballerina) – anche un fumetto e due videogame. Il successo commerciale della saga, ad oggi, è davvero rilevante: parliamo di oltre mezzo miliardo di dollari guadagnato soltanto dai film sin qui usciti (in attesa del quarto capitolo, previsto per il prossimo marzo).

Quali sono tutti i capitoli della saga? Ci sarà un seguito? Tutto quello che sappiamo finora.

John Wick (2014)

https://www.youtube.com/watch?v=N_ZPL3hmFEo&ab_channel=M2Pictures

Il primo film della saga è uscito il 24 ottobre del 2014.

Diretto da Chad Stahelski (come del resto gli altri capitoli della saga), ha una durata di 101 minuti ed ha rappresentato un importante successo commerciale – da qui la decisione di proseguire nella produzione di nuovi capitoli: a fronte di circa 30 milioni di spesa, il film ha incassato al botteghino circa 85 milioni di dollari.

Come accennato, John Wick è un ex assassino, ma lascia la sua attività per stare con la moglie, destinata a morire per una malattia. L’ultimo regalo per lui è una cagnolina, Daisy.

Un giorno, quindi, una banda guidata da un giovane russo gli entra in casa, gli uccide la cagnolina e gli ruba la macchina vintage cui era affezionatissimo (una Mustang Mach 1 del 1969 – nella versione inglese di Wikipedia si parla di Mustang Boss 429: è proprio la macchina ad essere presa di mira dal giovane, figlio di un boss locale).

L’obiettivo del personaggio interpretato da Keanu Reeves, quindi, è avere vendetta (e riavere quantomeno la macchina).

Il cast del primo capitolo del film è composto da:

Keanu Reeves: Jonathan “John” Wick;

Michael Nyqvist: Viggo Tarasov;

Alfie Allen: Yosef Tarasov;

Willem Dafoe: Marcus;

Dean Winters: Avi;

Adrianne Palicki: Ms. Perkins;

John Leguizamo: Aurelio;

Daniel Bernhardt: Kirill;

Bridget Moynahan: Helen Wick;

Ian McShane: Winston;

Bridget Regan: Addy;

Lance Reddick: Charon;

Keith Jardine: Kuzma;

Thomas Sadoski: Jimmy;

David Patrick Kelly: Charlie;

Omer Barnea: Gregori;

Toby Leonard Moore: Victor;

Clarke Peters: Harry;

Kevin Nash: Francis;

Scott Tixier: violinista;

Randall Duk Kim: dottore del Continental.

John Wick 2 (2017)

https://youtu.be/puoCudROYi0

Il grande successo del primo film spinge la produzione a un secondo capitolo nel 2017: è il 10 febbraio quando esce il secondo capitolo (le cui riprese erano iniziate già nell’ottobre del 2015).

È l’ultimo capitolo che vede la sceneggiatura in solitaria di Derek Kolstad

In questo film compaiono anche Riccardo Scamarcio (nel ruolo importantissimo di un boss della camorra) e Claudia Gerini (antagonista di Scamarcio, nonché sua sorella).

Raccontando molto brevemente il plot: John vuole andarsene in pensione dopo aver ucciso il fratello di Viggo e aver recuperato la sua auto, persa nel primo film. Poi, però, un giovane boss (Riccardo Scamarcio alias Santino D’Antonio) gli ricorda che ha un debito con la sua famiglia e per questa ragione deve uccidere – sebbene non voglia – la sorella.

Dopo un passaggio doveroso per il già noto Hotel Continental (già noto per chi ha visto il primo capitolo) John Wick si reca a Roma per attuare il piano criminale di Santino D’Antonio, ma di fatto si ritrova con svariati nemici in più: coloro i quali vogliono incassare la taglia da 7 milioni di dollari istituita da Santino per far decadere eventuali sospetti su di lui in merito alla morte della sorella e la scorta di Gianna D’Antonio (questo il nome della sorella di Santino) che vuole vendetta.

Per di più, adesso risulta scomunicato dalla casta dei sicari – dalla quale prova da tempo ad emanciparsi (senza grossa fortuna, a quanto pare).

Il cast è composto da:

Keanu Reeves: Jonathan “John” Wick;

Riccardo Scamarcio: Santino D’Antonio;

Ian McShane: Winston;

Ruby Rose: Ares;

Common: Cassian;

Claudia Gerini: Gianna D’Antonio;

Lance Reddick: Charon;

Laurence Fishburne: Bowery King;

Tobias Segal: Earl;

Chukwudi Iwuji: Akoni;

John Leguizamo: Aurelio;

Bridget Moynahan: Helen Wick;

Peter Stormare: Abram Tarasov;

Thomas Sadoski: Jimmy;

David Patrick Kelly: Charlie;

Franco Nero: Julius;

Peter Serafinowicz: Sommelier;

Margaret Daly: Operatrice;

Simone Spinazze: Cartografo;

Luca Mosca: Angelo, sarto italiano;

Youma Diakite: Lucia.

Come immaginabile dal plot, alcune riprese del film sono state effettuate a Roma (al Grand Hotel Plaza, alla Galleria di Arte Moderna, agli Horti Sallustiani, alle Terme di Caracalla e a Piazza Navona).

Anche per questo secondo capitolo, possiamo parlare di un importante successo commerciale, con un guadagno di oltre 170 milioni di dollari a fronte dei 40 milioni di dollari spesi.

John Wick 3: Parabellum (2019)

https://youtu.be/oY4vVzfrtDo

Il terzo capitolo della saga è uscito nel 2019 ed è ad oggi l’ultimo (in attesa dell’uscita del prossimo capitolo, di cui parleremo brevemente di seguito).

John Wick è ancora in fuga e adesso sulla sua testa pende una taglia da 14 milioni di dollari.

Anche in questo caso si replica il canovaccio dei primi capitoli, con Wick inseguito da ogni parte e con nemici d’ogni sorta (anche alla ricerca dei 14 milioni di dollari di cui sopra).

Contro di lui, frattanto, la Gran Tavola dei sicari che lo sta cercando, intenzionata a farlo fuori.

Come riuscirà il nostro John ad uscirne indenne?

Il cast è composto da:

Keanu Reeves: John Wick;

Laurence Fishburne: Bowery King;

Ian McShane: Winston;

Lance Reddick: Charon;

Halle Berry: Sofia;

Mark Dacascos: Zero;

Asia Kate Dillon: La Giudicatrice;

Anjelica Huston: Direttore;

Saïd Taghmaoui: il Reggente;

Jason Mantzoukas: Tick Tock Man;

Robin Lord Taylor: Amministratore;

Jerome Flynn: Berrada;

Randall Duk Kim: Doc;

Roger Yuan: Huang;

Tiger Hu Chen: Triad;

Silvio Simac: The Muscle;

Boban Marjanovic: Ernest.

Il film – che è costato circa 80 milioni di dollari – ha rappresentato il successo commerciale maggiore della saga, con un incasso di oltre 320 milioni di dollari.

Curiosità sul nome del film: Parabellum è il nome dato alle cartucce per arma da fuoco prodotte a cavallo dei secoli XIX e XX dalla azienda tedesca Deutsche Waffen und Munitionsfabriken ed è un diretto riferimento al modo di dire latino “Si vis pacem para bellum” (Se vuoi la pace, prepara la guerra).

John Wick 4, quando ci sarà il seguito?

Le riprese del quarto film della saga con l’immancabile Keanu Reeves sono ultimate ed è grande l’attesa per l’uscita del quarto capitolo, cui abbiamo dedicato un post ad hoc.

È stato frattanto annunciato un quinto capitolo, la cui data d’uscita ovviamente è ancora da annunciare (ad occhio e croce, potrebbe essere nel 2025 dato che i precedenti capitoli sono quasi tutti usciti a distanza di due anni).

(Pubblicato da Annarita Faggioni il 10 maggio 2021, ampliato e ripubblicato il 3 marzo 2023)