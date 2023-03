L’Eredità 3 marzo 2023, alla ghigliottina Cristina vince ben 95.000 euro: ecco con quale parola

Nella puntata di quest’oggi – 3 marzo 2023 – è giunta al gioco finale de L’Eredità Cristina.

Alla ghigliottina, la campionessa s’è ritrovato a concorrere per la cifra di 95.000 euro dopo un percorso pressoché perfetto ai dimezzamenti e s’è trovata dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Chiacchiere

Consumare

Anche

Zero

Francoforte

Dopo il classico tempo di riflessione, poco dopo il gong, la campionessa ha scritto la sua parola sul cartoncino.

“La prima parola che ho pensato è stata bar, poi con anche non ci stava più” e quindi ha scelto come parola Meno.

Ed era effettivamente Meno la parola scelta dagli autori del programma.

Queste le spiegazioni di quest’oggi circa le scelte degli autori (eventuali virgolettati sono parole del padrone di casa Flavio Insinna, sebbene le spiegazioni di Cristina fossero già perfette):

Meno Chiacchiere: quello che ci vorrebbe al giorno d’oggi, secondo la campionessa – “più fatti e meno chiacchiere” (scherzandoci su, Insinna ha detto che potrebbe essere questo il motto di un partito della campionessa”.

Consumare Meno: “occhio agli sprechi”.

Anche Meno: “un po’ di autoironia, dando la misura giusta alle cose”.

Meno di Zero, il titolo di un romanzo del 1985 di Bret Easton Ellis (titolo originale Less Than Zero, da cui è stato tratto un film nel 1987).

Francoforte sul Meno (nome della città tedesca che si trova per l’appunto sul fiume Meno).

“È troppo forte, è troppo colta, è troppo brava” dice sotto finale Insinna e quanto è vero: quanto è forte Cristina!