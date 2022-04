John Wick 4, quando uscirà? Cosa sappiamo dell’ennesimo capitolo della saga?

Questa sera, alle ore 21:25, su Rai 2, andrà in onda John Wick 3 – Parabellum, il terzo episodio della serie con protagonista Keanu Reeves nei panni dell’ex sicario. Diretto anche in questo caso da Chad Stahelski, regista anche dei primi due episodi, John Wick 3 – Parabellum vede nel cast anche Laurence Fishburne, Ian McShane, Lance Reddick e Halle Berry.

Il film ha ricevuto pareri molto positivi dalla critica. Non a caso, già pochi giorni dopo l’uscita del terzo capitolo la Lionsgate ha voluto confermare la realizzazione di John Wick 4, sempre con Keanu Reeves nel ruolo di protagonista e con Chad Stahelski alla regia.

Ma quando vedremo nei cinema il quarto episodio dell’ormai celebre serie? In un primo momento l’uscita del film era stata stabilita per il 21 maggio 2021, ma la pandemia di Covid-19 (probabilmente anche la concomitanza di The Matrix: Resurrections, ndr) ha stravolto i piani della produzione.

L’uscita di John Wick 4 è quindi slittata al 27 maggio 2022, ma alcuni nuovi problemi hanno convinto la produzione ad allungare ulteriormente l’attesa. Per poter assistere al quarto episodio di John Wick, i fan della saga dovranno attendere fino al 24 marzo 2023. Oltre a Keanu Reeves, saranno presenti Ian McShane, Lance Reddick e Laurence Fishburne. Stando ai rumors, le riprese dovrebbero svolgersi principalmente a Berlino e Parigi, oltre che a New York.

Di cosa parlerà John Wick 4? Al momento non si conoscono molti dettagli, anche se Fishburne si è già detto convinto della bontà della sceneggiatura: “Ho letto la sceneggiatura. È davvero, davvero forte. Per quanto sia lo stesso mondo degli altri tre film, è decisamente più profondo in termini di codice dell’assassino e la relazione che ha con un personaggio in particolare… è davvero il cuore e l’anima del film”.

