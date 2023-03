The Blackening, quando esce? Cosa sappiamo dell’horror che ribalta gli stereotipi? Trama e curiosità

The Blackening è la nuova commedia horror che uscirà nelle sale cinematografiche. Gli stereotipi dei film horror più terrificanti di sempre verranno ribaltati, visti in chiave comica con un cast d’eccezione.

The Blackening – trama, cast e curiosità

La pellicola è diretta da Tim Story che ha anche il ruolo di produttore ed a proposito del suo nuovo lungometraggio ha dichiarato: “Il film cerca di prendere questi stereotipi e di trovare esattamente cosa li rende complessi; cosa dà loro profondità per poi forzarli nella storia in modo da estremizzarli e analizzarli in quella che è la loro profondità culturale. L’ironia e il divertimento sono lo strumento di analisi che permette al pubblico di capire i cliché del cinema horror e eventualmente di abbatterli”. Invece Joe Lipsett nella sua recensione ha affermato: “Sebbene il film non sia i livelli di Scream of meta, The Blackening fonde il commento sociale sull’esperienza dei neri nell’America contemporanea con le convenzioni slasher in un modo molto divertente”

La storia è infatti quella di un gruppo di sette amici che andranno in vacanza per il fine settimana per Juneteenth e si ritroveranno intrappolati in una capanna costretti a giocare ad un gioco ideato da un killer squilibrato, chiamato proprio The Blackening, che costringerà il gruppo a confrontarsi con uno dei grandi stereotipi dei film horror, ovvero che l’amico nero muore sempre per primo.

La particolarità però, è che il cast è composto unicamente da attori di colore e che all’interno della pellicola verrano presi in considerazione e ribaltatati tutti i clichè di film come Scream, Saw, The cabin in the woods. Nel cast ci saranno: Antoinette Robertson, Dewayne Perkins, Sinqua Walls, Grace Byers, X Mayo, Melvin Gregg, Jermaine Fowler, Yvonne Orji e Jay Pharoah.

Presentato al Toronto International Film Festival è uno dei prodotti maggiormente attesi dal pubblico, proprio per la conprensenza di comicità e suspance da film horror. Verrà rilasciato nelle sale cinematografiche dal 16 giugno 2023.

Curiosi di sapere se alla fine, l’amico nero morirà per primo? o se in questo caso tutti non moriranno per primi? Intanto vi lasciamo il trailer.