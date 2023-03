Chi è Valeria, moglie di Paolo Hendel? I due hanno avuto figli?

Molti conoscono Paolo Hendel ma in pochi sanno chi è la moglie Valeria e se i due hanno avuto dei figli oppure no. Ed ecco che proprio qui di seguito daremo le risposte a tali domande.

Chi è Valeria, la moglie di Paolo Hendel

Paolo Hendel, nato a Firenze il 2 gennaio del 1952, è un celebre comico, attore, cabarettista e commediografo italiano laureato in Lettere all’Università di Firenze. L’attore si trova attualmente impegnato a teatro con lo spettacolo “La giovinezza è sopravvalutata” diretto da Gioele Dix. Ma se tante sono le informazioni legate alla sua carriera e alla vita professionale ecco che purtroppo lo stesso non si può dire per quella che è invece la sua sfera privata. L’attore infatti è sposato con una donna di nome Valeria della quale però non si sa assolutamente nulla. I due infatti hanno sempre provato a tenere la loro storia lontana dai riflettori. E quindi di conseguenza lontana dall’attenzione mediatica.

La coppia ha dei figli?

L’unica informazione legata alla vita privata dell’attore è quella che riguarda la nascita della figlia Marta. Paolo e Valeria sono diventati genitori di una bambina nata di preciso quando l’attore aveva 54 anni. E proprio della paternità Hendel ha parlato nel corso di un’intervista rilasciata a Io Donna affermando di preciso “Sono un ‘primiparo attempato’”. Sempre nel corso della stessa intervista ha poi rivelato “Se avessi messo a mondo Marta qualche anno prima, con mia moglie avremmo pensato a un altro figlio” ma, ha aggiunto “Per molto tempo l’idea mi ha terrorizzato, era una responsabilità che non potevo neppure concepire”.