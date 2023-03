Che fine ha fatto il cane Hachiko? Che razza di cane è? Trama, curiosità e location sul film con Richard Gere

Hachiko-Il tuo migliore amico, è questo il titolo di un celebre film del 2009 diretto da Lasse Hallström e con protagonista Richard Gere. Ma esattamente qual è la trama del film? E che fine ha fatto il cane Hachiko? Queste e molte altre risposte potrete trovarle qui di seguito.

Trama del film Hachiko-Il tuo migliore amico

Hachiko è un bellissimo film con protagonista Richard Gere basato su una storia vera. La pellicola racconta la storia di un uomo di nome Parker Wilson, docente universitario che insegna musica. L’uomo un giorno decide di adottare un cane di razza Akita, una razza particolarmente nota per essere fedele al padrone. Hachiko quindi entra a far parte della vita del professore e di quella della moglie Joan Allen e in poco tempo riesce a farsi amare moltissimo da entrambi. Ma un rapporto davvero speciale lo instaurerà con il padrone, Parker Wilson. Tra i due in pochissimo tempo nascerà un rapporto di profondo affetto. Una bellissima amicizia che proprio il cane ha dimostrato giorno dopo giorno rendendosi protagonista di un gesto bellissimo. Il suo padrone infatti a causa del lavoro è stato costretto per molto tempo a fare da pendolare e a prendere il treno per dirigersi all’università in cui insegnava. Ma tutte le volte che tornava da lavoro trovava alla stazione il suo Hachiko sempre lì ad aspettarlo. E questa sua fedeltà, che ha commosso il mondo intero, è continuata anche dopo la morte del padrone causata da un terribile ictus.

Che fine ha fatto il cane Hachiko

Come anticipato poc’anzi nel film è possibile vedere Hachiko sempre pronto ad attendere alla stazione il ritorno del suo padrone fino alla sua morte.Questo è ciò che è accaduto nella realtà, ma esattamente come e quando è morto il vero Hachiko? A tale domanda è possibile rispondere affermando che il cane è nato nel 1923 ed è morto all’età di 11 anni nel 1935. Per circa 10 anni ha trascorso il suo tempo ad attendere il ritorno del suo padrone ovvero il professor Ueno, ovviamente però invano. Il cane è stato poi ritrovato in un vicolo di Shibuya, ovvero uno dei 23 quartieri speciali di Tokyo. Ad ucciderlo è stato l’aggravarsi di una malattia parassitaria che è solita colpire i cani, i gatti e i furetti ovvero la filariasi.

Le curiosità sul film

Vi sono alcune curiosità legate alla pellicola che non tutti conoscono. A tal proposito è possibile dire che nel film Hachiko è interpretato da tre diversi cani. Nello specifico due sono di razza Akita Inu mentre invece il cucciolo presente all’inizio della pellicola è uno Shiba. Un’altra curiosità è legata alla statua in bronzo presente nelle due stazioni. Nello specifico una si trova presso il deposito ferroviario di Woonsocket Depot Square. Questo infatti è uno dei luoghi in cui è stato girato il film. Ma questa non è la vera statua ma una replica di quella che invece si trova in Giappone, ed esattamente davanti alla stazione di Shibuya. Per quanto riguarda invece il vero padrone di Hachiko il suo nome era Hidesabur? Ueno e a differenza del protagonista del film non era insegnante di Agro-Ingegneria del terreno presso l’Università Imperiale di Tokyo. Diverse le location scelte per la realizzazione del film. A tal proposito è possibile dire che la maggior parte delle scene sono state girate tra Bristol e Woonsocket. Ma è possibile anche menzionare la University of Rhode Island di Kingston, il Columbus Theater di Providence e per finire la Providence and Worcester Railroad