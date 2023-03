Chi è Sonia Bergamasco, moglie di Fabrizio Gifuni? Chi sono le figlie Maria e Valeria?

Sonia Bergamasco, chi è la moglie di Fabrizio Gifuni. Attrice protagonista di diverse fiction e film anche di un certo calibro, Sonia è molto amata dal pubblico italiano. Cosa sappiamo di lei e della sua vita privata? Conoscete le sue figlie?

Sonia Bergamasco, chi è la moglie di Fabrizio Gifuni

E’ nata a Milano il 16 gennaio 1966 ed è conosciuta per essere una nota attrice e regista teatrale. In realtà la donna è anche una grande musicista ed una poetessa, diplomata in pianoforte al Conservatorio Giuseppe Verdi ed anche alla scuola drammatica del Piccolo Teatro. Ha iniziato a fare questo mestiere nel mondo della recitazione, anche grazie ad alcuni incontri che sono stati fondamentali per la sua carriera e per il suo successo. Ha avuto modo infatti di lavorare con diversi artisti a cominciare da Bernardo Bertolucci nella pellicola intitolata Io e te. Ha anche lavorato con Marco Tullio Giordana, Liliana Cavani e Silvio Soldini. E’stata, nel 2016, anche la madrina della 73esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

La vita privata, chi sono le figlie?

La Bergamasco è sposata con il collega Fabrizio Gifuni, un noto protagonista del piccolo schermo. I due si sono sposati nel 2020 e hanno avuto due figlie, Valeria e Maria. “Le mie figlie, Maria di 15 anni e Valeria di 17, hanno tutti i sacrosanti sturm und drang dell’età, ma anche delle certezze. Io ero fragile e testarda, le due cose insieme si sostenevano a vicenda, loro invece mi sembrano molto centrate, e questo è un gran conforto”. Queste le dichiarazioni dell’attrice rilasciate due anni a Io Donna.

Ad ogni modo, Sonia e Fabrizio sono coetanei, essendo nati entrambi nel 1966. Hanno avuto modo di lavorare insieme anche in alcuni film, come “La meglio gioventù” e poi “De Gasperi, l’uomo della speranza”.“Ci siamo conosciuti anni fa recitando nella “Trilogia della Villeggiatura” di Goldoni, regia di Massimo Castri. Abbiamo lavorato insieme in televisione, al cinema ma in teatro i nostri percorsi sono diversi”. Questo quanto raccontato dall’attrice un pò di tempo fa, nel corso di un’intervista rilasciata a Il Giorno.