Gianni Sperti rifatto? Com’è cambiato negli anni: le foto agli esordi e oggi

Gianni Sperti, l’opinionista di Uomini e Donne ed ex ballerino, lo ricordate agli esordi? Negli anni sembra che Gianni si sia sottoposto a diversi interventi di chirurgia tanto da essere oggi davvero irriconoscibile. Ma com’era un tempo? Ve lo ricordate?

Gianni Sperti, l’ex ballerino è rifatto?

Stiamo parlando di uno dei personaggi più popolari del mondo della televisione. Ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo tantissimi anni fa come ballerino. La danza è stata infatti la sua più grande passione. Ha partecipato a diverse trasmissioni, dove faceva parte del corpo di ballo. Poi, ha deciso di cambiare e ritirarsi dal mondo della danza ed ha iniziato a lavorare come opinionista a Uomini e Donne, il famoso programma di Mediaset. In questi anni però, Gianni è cambiato tanto, da un punto di vista fisico. Non è di certo un mistero il fatto che Gianni abbia ceduto a qualche ritocchino estetico.

Come è cambiato nel corso del tempo?

Proprio un po’ di tempo fa, sui social è spuntata una sua foto che lo ritrae proprio agli inizi della sua carriera e foto di un giovanissimo Gianni Sperti sono state proposte anche durante alcune ospitate (come quella che vi proponiamo di seguito, a Domenica Live). Grazie a questi scatto si è potuto fare un confronto tra Gianni di un tempo e quello di oggi. Effettivamente il cambiamento subito in questi anni è piuttosto evidente. Lo stesso ex ballerino non ha mai smentito di essersi sottoposto a qualche ritocchino.

“Sono favorevole alla chirurgia estetica e so che, dopo quest’affermazione, pioveranno valanghe di giudizi gratuiti che sono ormai abituato a leggere. Sono una persona a cui piace cambiare spesso, per cui non posso che essere d’accordo con la sua decisione e faccio i miei complimenti al professor Gasparotti e alla sua equipe per l’intervento migliorativo e non esagerato che hanno fatto“: queste le parole dichiarate un po’ di tempo fa da Gianni il quale ha comunque confessato di aver fatto il minimo indispensabile, anche se in tanti sono convinti del fatto che l’ex ballerino abbia ritoccato tutto il viso. Molti hanno anche parlato di punturine di botox, perché effettivamente il suo viso è molto gonfio.