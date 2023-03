Ted Lasso 3, quando esce? Ci sarà una quarta stagione?

Ted Lasso è una serie statunitense creata da Bill Lawrence e racconta la storia di Ted, coach di football americano che grazie al suo carattere viene accolto dalla squadra positivamente e riesce a cambiare le carte in tavola. Le prime due stagioni sono uscite rispettivamente nel 2020 e nel 2021 e sono composte da 10 e 12 episodi. La serie nasce in realtà per caso, quando Apple decise di trasformare uno spot pubblicitario di un allenatore che diventava coach di un club della Premiere League, e non ci si aspettava il successo ottenuto. Lo show ha anche ottenuto diversi Emmy Awards nel 2021, tra cui Outstanding Comedy Series (serie comica eccezionale). Di conseguenza, è stata annunciata una terza stagione. Che cosa sappiamo in proposito?

Ted Lasso 3 – quando esce e cosa succederà?

La serie uscirà il 15 marzo 2023 su Apple TV+ con un episodio a settimana. Anche la terza stagione sarà composta come la seconda da 12 episodi.

Nella seconda stagione abbiamo visto come la squadra di Lasso, l’AFC Richmond, è stata promossa di nuovo in Premier League abbiamo lasciato Sam Obisanya (Toheeb Jimoh) che ha deciso di rimanere alla AFC, mentre Nate (Nick Mohammed) si è trasferito ad allenare il West Ham. In sospeso è anche la relazione tra Roy Kent (Brett Goldstein) e Keeley (Juno Temple). Riusciranno a trovare un compromesso nonostante i loro impegni lavorativi? Ma soprattutto come affronterà la squadra l’abbandono di Nate? Tra l’altro, come dichiarato co-creatore e protagonista Brendan Hunt, nella terza stagione vedremo anche lo scontro tra l’AFC e il West Arm e conosceremo meglio questa seconda squadra.

Ted Lasso 3 – sarà l’ultima stagione?

Come dichiarato dal regista, la terza sarà l’ultima stagione. Sin dall’inizio lo show sembrava essere concepito seguendo il numero 3, ovvero retrocessione (prima stagione) promozione (seconda stagione) e trionfo (terza stagione). Considerando anche che oltre al football sono state create una serie di storyline fuori campo, anche queste arriveranno ad una conclusione sebbene potrebbero essere da una parte il motivo per cui potrebbe essere possibile un quarto capitolo. Le speranze tuttavia sono poche, infatti è stato lo stesso regista ad affermare la conclusione dello show. “Questa è la fine della storia che volevamo raccontare, che speravamo di raccontare, che abbiamo amato raccontare”.