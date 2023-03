Chi è Martina Diaz, la tiktoker che non si depila? Biografia, social e curiosità

Martina Diaz è una giovane influencer argentina che è diventata famosa sulle piattaforme social grazie alla sua scelta di non depilarsi le ascelle e le gambe, ma anche e soprattutto le sopracciglia – moderna Frida Kahlo. Una decisione atta a promuovere l’accettazione del proprio corpo e della propria femminilità in modo naturale e senza imposizioni sociali.

Martina Diaz sui social: TikTok ma non solo

Martina Diaz ha iniziato a pubblicare video e foto sul suo account TikTok nel 2020, raccogliendo migliaia di follower in pochissimo tempo (adesso ne conta 300.000 – di seguito un video tratto dal suo account ufficiale). In seguito, ha anche aperto un profilo Instagram, dove condivide la sua esperienza e il suo punto di vista sulla bellezza e sulla femminilità (e dove ironizza con i suoi oltre 11.000 follower: “Questo conto appartiene alle mie sopracciglia” scirve sulla sua bio).

La giovane ha sempre sostenuto di aver fatto questa scelta per se stessa e di promuovere l’accettazione di se stessi e del proprio corpo senza le imposizioni sociali che spesso portano le donne a sentirsi insicure.

Cosa fa nella vita la Diaz

Martina Diaz si definisce come un’artista, influencer e donna emancipata, non a caso è molto attiva sui social media. La sua attività principale consiste nella creazione di contenuti che promuovono l’accettazione di se stessi e la diversità, in particolare per quanto riguarda l’aspetto fisico.

Per questa sua peculiarità, ha partecipato a diversi eventi e iniziative, come festival, talk e workshop, in cui ha condiviso la sua esperienza e il suo punto di vista sulla bellezza e la libertà di gestire il proprio corpo. Ha anche collaborato con diverse marche e aziende che abbracciano i suoi valori.

Gli hater di Martina

La scelta della Diaz di non depilarsi ha suscitato molte reazioni di hater che l’hanno criticata per il presunto aspetto poco curato. Tuttavia la giovane, incurante, ha continuato e continua a promuovere la sua visione positiva e libera del corpo femminile.

La vita privata

Non ci sono informazioni ufficiali riguardo alla vita privata di Martina Diaz. Tuttavia, in passato ha parlato della sua vita sentimentale, rivelando di aver avuto diverse relazioni e di essere single al momento. Non si sa dunque se attualmente stia frequentando qualcuno.