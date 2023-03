L’Intruso, come finisce il film? Trama, cast, curiosità e spiegazione del finale

L’Intruso, o meglio The Intruder” è un film thriller del 2019 diretto da Deon Taylor che pare abbia avuto un grandissimo successo.Il film è stato elogiato per le sue performance attoriali. In particolare, ad essere elogiata è stata la performance di Dennis Quaid, il quale ha dimostrato di essere un attore versatile e capace di interpretare ruoli molto diversi tra loro. Ad ogni modo, sapete qual è la trama,ma soprattutto conoscete il finale? Ecco tutte le curiosità.

L’intruso, trama

“The Intruder” o L’intruso, è un film del 2019 diretto da Deon Taylor. Diversi gli attori principali, a cominciare da Michael Ealy, Meagan Good e Dennis Quaid. La trama segue una giovane coppia, quella formata da Scott e Annie, che acquista la loro casa dei sogni in una zona rurale della California. L’ex proprietario, Charlie, è molto legato alla casa e alla proprietà e per questo si comporta in modo strano ed inquietante. In un primo momento, i nuovi proprietari tentano di aiutarlo, ma presto si rendono conto che Charlie è molto pericoloso.

Intanto l’ex proprietario diventa sempre più ossessionato dalla sua ex casa e di conseguenza dai suoi nuovi proprietari e tenta di interferire in ogni singolo aspetto della loro vita. Ormai disperati e anche molto spaventati, Scott e Annie tentato di allontanarlo, ma Charlie comincia ad essere aggressivo e minaccioso, e mette in pericolo la loro vita. La coppia non sa che Charlie ha nascosto un segreto piuttosto inquietante all’interno di quella casa. La coppia dovrà fare di tutto per proteggere se stessi ed anche la loro casa, da questo intruso, che giorno dopo giorno diventa sempre più pericoloso.

Cast e curiosità

Il film del 2019 è un thriller psicologico anche piuttosto avvincente e sicuramente carico di suspense. E’ proprio questo aspetto che tiene il pubblico sulle spine fino alla fine. Il cast è formato da Dennis Quaid, Michael Ealy, Meagan Good, Joseph Sikora, Lilli Sepe, Debs Howard.

Come finisce il film, spiegazione sul finale

Il finale del film “The Intruder” del 2019, pare che sia stato oggetto di discussione tra gli spettatori. Ma per quale motivo? Si tratta di un finale piuttosto avvincente e sorprendente, che ha lasciato molti interrogativi.Dopo aver sospettato del loro venditore di casa, Scott e Annie fanno una scoperta, I due scoprono che in realtà è un ex proprietario ad essere ossessionato, il quale ha lasciato la casa ma continua ad avere un grande desiderio di possesso. Tra Scott e l’intruso c’è una violenta lotta, e alla fine il primo riesce a sopraffare il secondo, salvando Annie. L’intruso, rimasto a terra quasi in fin di vita si rialza e cerca di attaccare ancora Scott. La scena finale vede proprio quest’ultimo sparare all’intruso in legittima difesa. Potrebbe esserci un sequel? Dopo aver ucciso l’intruso, Scott vuole ristrutturare la casa insieme ad Annie. La scena finale, però, presenta un colpo di scena, dove si vede Charlie ancora vivo e in fuga. Ciò potrebbe far intendere che ci possa essere la possibilità di un sequel e che Charlie possa ancora rappresentare una minaccia per la vita dei protagonisti.