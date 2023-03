Qual è la canzone della pubblicità della BMW iX1? La musica scelta per promuovere l’auto elettrica

È una pubblicità che gira nelle tv italiane già da qualche mese ma non è mai troppo tardi per scriverne.

Come già fatto in diverse altre occasioni, scriviamo in questa sede della musica di sottofondo di una delle pubblicità più gettonate – grazie soprattutto alla colonna sonora – degli ultimi tempi.

Parliamo della pubblicità della BMW iX1, auto elettrica della casa automobilistica tedesca, che vi proponiamo di seguito (senza nessun intento pubblicitario, sia ben chiaro: non ci pagano – ahinoi – per questi articoli):

Una canzone elettronicheggiante per una auto elettrica.

Ferris Wheels (letteralmente Ruote Panoramiche) è il duo composto dai produttori tedeschi Chris Möhlenkamp e Lena Westermann, che operano soprattutto nell’ambito delle colonne sonore, che siano di film, di pubblicità o di grandi eventi sportivi.

Chris e Lena lavorano anche da solisti – sin dal loro debutto, datato rispettivamente 2017 e 2018 – ma il più grande successo – i più grandi successi – sono ottenuti in coppia, come Ferris Wheels, e questa traccia è sicuramente la loro più famosa.

La loro traccia, “Dive Into The Night (Electrify Your Dreams)”, è stata scritta proprio per l’advertise dell’auto BMW in questione e lo si può notare anche dall’artwork della traccia completa, presente sul tubo (ma anche su Spotify), che ricorda la pubblicità della iX1.

E che sia una traccia apprezzata, lo confermano i commenti:

“Absolutely love this awesome tune! First time I heard it was on that BMW advert” (“Amo assolutamente questa canzone stupenda! La prima volta che l’ho sentita è stata in una pubblicità BMW” – d’altra parte questa traccia è nata proprio per la pubblicità in questione).