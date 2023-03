Commissario Ricciardi, curiosità: come finisce? Chi muore? Dove è stato girato?

Il Commissario Ricciardi è una delle serie tv dell’ultimo periodo che più hanno fatto breccia nel cuore dei telespettatori. Prima ancora di essere fiction televisiva, il Commissario Ricciardi è un libro, tratto dalla penna di Maurizio de Giovanni che lo ha reso uno dei personaggi più apprezzati dalla letteratura.

Ambientato in una Napoli degli anni 30, velata dal crimine e misteriosa, racconta le vicende del commissario Ricciardi che porta con sé un grande segreto, quello di riuscire a comunicare con i morti che gli rivelano dettagli sulla loro tragica fine. Al contempo il giovane commissario, interpretato da un bravissimo Lino Guanciale, è alle prese con l’amore.

Commissario Ricciardi – Erica muore?

Nella seconda stagione vedremo finalmente sbocciare il suo amore per Erica, la sua dirimpettaia. I lettori sanno già quale sarà la fine, e presto lo scopriranno anche i telespettatori. Dalle prime anticipazioni infatti, Erica morirà dando alla luce la loro bambina e Ricciardi si troverà a farle da padre, immagazzinando tutta la sofferenza per la perdita della donna della sua vita per crescere la figlia. Dopo essere stato a lungo incerto sull’aprirsi ad erica e svelarle tutto di lui e del suo “potere”, lettori e telespettatori dovranno fare i conti con la morte e con le emozioni che si potranno scatenare nel cuore di Ricciardi, già provato da altre sofferenze.

ha vinto un totale di 7 premi ai 95esimi Academy Awards. ha vinto un totale di 7 premi ai 95esimi Academy Awards.

Commissario Ricciardi – quale è la fine e dove è stato girato?

Le avventure del Commissario Ricciardi si concludono con il libro Il piano dell’alba, in cui oltre alla morte di Erica assistiamo ad altri eventi. Vedremo la fine del personaggio di Livia, che da sempre provava dei sentimenti per Ricciardi; non volendo arrendersi fino all’ultimo ha ostacolato il matrimonio e al contempo si è mostrata agli occhi di tutti con il maggiore tedesco Manfred. Quest’ultimo però verrà ritrovato morto e la colpa ricadrà su Livia che rinvenuta dalla polizia ubriaca accanto all’arma del delitto, verrà chiusa in manicomio.

Per quanto riguarda i luoghi del Commissario Ricciardi, la fiction è stata girata tra Taranto e Napoli. Un approfondimento potete trovarlo qui