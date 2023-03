L’Eredità 13 marzo 2023, alla prima ghigliottina Davide non indovina la parola

Nella puntata di quest’oggi – 13 marzo 2023 – è giunta al gioco finale de L’Eredità Davide, campione per la prima volta.

Alla ghigliottina, il neo-campione s’è ritrovato

s’è ritrovato a concorrere per la cifra di 22.500 euro dopo i canonici dimezzamenti e s’è trovato dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Vita

Finire

Giusto

Pesce

Sotto.

Dopo il classico tempo di riflessione, il neo-campione ha scritto sul cartoncino la parola Tempo.

<strong>Ma la parola non era Tempo bensì Sale</strong>

Queste le spiegazioni di quest’oggi circa le scelte degli autori (eventuali virgolettati sono parole del padrone di casa Flavio Insinna, sebbene le spiegazioni di Cristina fossero già perfette):

Sale della Vita, per certo è l’ottimismo.

Finire il Sale – e magari doverlo poi chiederlo al vicino.

Giusto di Sale, quando non è “né troppo né poco”.

Pesce al Sale, un modo per preparare il pesce, con la creazione di una crosta esterna grazie al sale.

Sotto Sale per conservare “un giorno mi ci metteranno anche a me” – ha detto scherzando Insinna prima di passare la parola al TG1.