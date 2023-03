Ramona Badescu è sposata? Ha figli? Cosa sappiamo della vita privata della showgirl

Ramona Badescu la conosciamo tutti per essere una nota ‘attrice, ma anche presentatrice TV e autrice. Non è italiana, ma le sue origini sono romene, ad ogni modo nel nostro paese è abbastanza famosa, visto che ha trascorso in Italia gran parte della sua vita. Ma cosa sappiamo davvero su Ramona? E’ sposata? Ha dei figli? Conosciamo meglio la Badescu.

Ramona Badescu, biografia

E’ nata il 29 novembre 1968 a Craiova, in Romania. Ha studiato nel suo paese d’origine e poi, una volta terminati gli studi in Romania, Ramona si è trasferita in Italia per tentare la fortuna nel mondo dello spettacolo. In un primo momento ha lavorato come modella, ed è apparsa in numerose riviste di moda. Dopo essere stata notata, ha iniziato a lavorare anche come attrice e presentatrice TV.

Carriera e successi

Dopo la Laurea in Economia e Commercio, Ramona ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo. Ha debuttato sul palco all’età di 4 anni, quando ha cantato un brano scritto per lei dal padre. Poi ha iniziato a recitare in diversi spettacoli teatrali. Nel 1990 si è trasferita in Italia, dove Ramona ha ottenuto una grande notorietà. Ha lavorato in televisione ma anche nel cinema, ed ha avuto modo di recitare in diverse fiction come La Piovra e Incantesimo. La grande opportunità per lei è arrivata negli anni 2000 quando è entrata a far parte del Bagaglino, insieme a Giulia Montanarini, Pamla Prati e Angela Melillo. Ha preso parte anche a La fattoria nel 2006. Successivamente si è allontanata dalla tv ed ha tentato la carriera politica. Si è così candidata alle elezioni comunicali di Roma nel 2008 ottenendo un incarico piuttosto importante. Tornata in Romania, lavora presso alcune tv locali. Ma non finisce qui, visto che ha intrapreso anche una carriera musicale, ottenendo in questo campo anche un grande successo.

Vita privata

Ramona è stata sempre molto riservata. Ad ogni modo, sappiamo che è nel 1996 si è sposata con un avvocato romano piuttosto noto dal quale non ha però avuto figli. Dopo la fine di questa storia, poi, Ramona ha incontrato un avvocato rumeno, Narcis Godeanu. I due hanno contratto matrimonio e nel 2017 erano arrivate delle notizie circa la loro separazione, ma non si hanno certezze sul fatto che questa storia sia finita. Nel 2019 è stata paparazzata con un bel pancione. All’età di 51 anni è diventata per la prima volta mamma di un maschietto.