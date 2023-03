Giustizia privata, come finisce? Esiste un sequel? Trama e curiosità

Giustizia privata, o Law Abiding Citizen ( questo il titolo originale) è un film del 2009, che ha avuto davvero un grandissimo successo. La pellicola, diretta da F. Gary Gray e interpretato da Jamie Foxx e Gerard Butler, tratta argomenti molto importanti come la giustizia, la vendetta e l’etica delle azioni violente. Ma conoscete la trama? Sapete come finisce? Ecco tutte le curiosità.

Giustizia privata, trama

La trama del film ruota attorno ad una figura principale, ovvero un uomo di nome Clyde Shelton interpretato da Gerard Butler, che diventa ossessionato dalla vendetta in seguito all’assassinio brutale della sua famiglia, avvenuto durante un furto in casa. Gli assassini ricevono una pena, considerata però piuttosto leggera e per questo motivo Shelton decide di vendicarsi, ovviamente da solo. L’uomo, infatti, inizia a pianificare attentamente una serie di omicidi spettacolari, alcuni di questi anche impossibili da risolvere per la polizia, così come per il procuratore distrettuale Nick Rice, interpretato da Jamie Foxx.

Curiosità e cast

Law Abiding Citizen o Giustizia privata, è un thriller piuttosto intenso e nel contempo anche davvero drammatico che riesce a tenere lo spettatore incollato allo schermo per tutta la durata, fino alla fine. Sicuramente la pellicola invita a riflessione sulla giustizia e sulla moralità. Possiamo di certo definirlo un film avvincente che merita di essere visto almeno una volta nella vita.

Per quanto riguarda il cast, questo è formato da:

Gerard Butler nel ruolo di Clyde Shelton

Jamie Foxx che interpreta il ruolo di Nick Rice

Leslie Bibb nel ruolo di Sarah Lowell

Colm Meaney nel ruolo del Detective Dunnigan

Bruce McGill in Jonas Cantrell

Regina Hall nel ruolo di Kelly Rice

Viola Davis in Mayor April Henry

Michael Irby nel ruolo di Detective Garza

Gregory Itzin nelle vesti di Warden Iger

Christian Stolte nel ruolo di Clarence Darby.

Come finisce? Ci sarà un sequel?

Il film in questione, si conclude con un finale drammatico ma nel contempo piuttosto sorprendente. Dopo una lunga serie di omicidi e come già detto, per certi versi inspiegabili, Clyde Shelton viene arrestato e processato per aver commesso questi crimini. Durante il processo, Shelton fa una rivelazione piuttosto scioccante, ovvero di aver piazzato una bomba in un edificio pubblico che esploderà, nel caso in cui non venga rilasciato immediatamente. Nick Rice, il procuratore distrettuale dovrà fare una scelta davvero difficile. Dovrà decidere se lasciare Shelton libero oppure rischiare di mettere in pericolo la vita di molte altre persone. Alla fine, il procuratore lascia libero Shelton, che sale su un elicottero e va via. Nel momento in cui l’elicottero decolla, esplode una bomba a bordo e Shelton ed i suoi complici vengono uccisi. Nella scena finale del film, Nick riflette sulla sua scelta e sul fatto che la giustizia non sempre è giusta.

Se ci sarà un sequel? Si parla di un Law Abiding Citizen 2, con Gerard Butler in veste di produttore. Non conosciamo però altre informazioni al riguardo, non sappiamo se e quando questo sequel arriverà.