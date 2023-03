Chi è Anna Ghinazzi, la moglie di Pupo? Chi è l’altra compagna Patricia? Chi sono le figlie Ilaria, Clara e Valentina?

Alla scoperta della poco ortodossa famiglia di Pupo, nome d’arte di Enzo Ghinazzi: una moglie, una compagna, due figlie dal matrimonio ed una riconosciuta dopo 7 anni.

Nato a Ponticino, in provincia di Arezzo, l’11 settembre del 1955, Enzo Ghinazzi è un artista molto noto nel Bel Paese ma anche fuori dai confini nazionali, grazie ad alcune tracce divenute iconiche. Se il nome Enzo Ghinazzi può non dirvi troppo, per certo lo riconoscerete con il suo nome d’arte: Pupo. Sue canzoni come Gelato al cioccolato, Su di noi e Sarà perché ti amo, scritta per i Ricchi e Poveri.

Ma non siamo qui a parlare della carriera di Pupo, ché ci servirebbe parecchio più tempo per scriverne, ma della sua (complessa) vita privata.

Non parleremo dei noti problemi con il gioco d’azzardo, ma della sua famiglia, composta da una moglie, una compagna e tre figlie.

Ma andiamo con ordine.

Chi è Anna Ghinazzi, moglie di Pupo?

Anna Ghinazzi è nota per essere la moglie di Pupo. Sebbene sia sposata con una celebrità da oltre 40 anni, Anna non fa parte del mondo dello spettacolo e non ama essere al centro dell’attenzione. Anche se poco si sa sulla sua vita privata, si sa che Anna e Pupo sono diventati marito e moglie nel 1974, dopo circa quattro anni di relazione (i due all’epoca erano giovanissimi: Pupo aveva appena 19 anni).

Dalla loro unione sono nate due figlie, Ilaria e Clara. Ilaria, nata nel 1975, è madre di due bambini, Leonardo (nato nel 1999) e Viola (nel 2000), e insieme alla sorella Clara gestisce il locale di famiglia, Gelato al Cioccolato da Pupo, a Ponticino.

E se Ilaria è riservata come la madre, la più giovane (di 19 anni) Clara dal canto suo non disdegna le luci della ribalta ed è appassionata alla musica come il padre.

Ma la famiglia di Pupo è poco ortodossa, come ha ammesso lo stesso cantante in diverse interviste. Da oltre 30 anni (hanno iniziato a frequentarsi nel 1989) Pupo divide la sua vita anche con Patricia, la sua altra compagna nonché sua personal manager. All’inizio, come immaginabile, il triangolo amoroso non è stato facile da gestire ma col passare del tempo Anna ha accettato la situazione. In diverse occasioni, Pupo ha dichiarato che le due donne – imprescindibili per il cantante toscano – sono diventate ottime amiche e trascorrono tutti insieme le feste: “Oggi sono molto contento e le amo tutte e due. Non potrei fare a meno di Anna e Patricia, non so se lo stesso è per loro. Loro sono i miei amori e le mie migliori amiche”.

Chi è Valentina, la figlia nata fuori dal matrimonio?

Ma c’è anche un’altra donna – un’altra figlia – nella vita di Pupo, Valentina. La giovane è nata da una relazione extraconiugale del cantante con una sua fan, ma è stata successivamente riconosciuta come figlia di Pupo.

Il riconoscimento è avvenuto dopo alcuni anni ed in tal senso Pupo ha dichiarato qualche tempo fa a Domenica In:

“La mia terza figlia è un errore, ma non per quello che pensate. È stato un mio sbaglio perché non sono stato capace di darle il mio cognome subito. Ho aspettato sei sette anni a riconoscerla. Ora abbiamo un rapporto bellissimo”.

Di Valentina, non si sa molto, ma si sa che ha dato a Pupo il terzo nipotino, Matteo, nel 2012.

Nonostante la sua vita privata non sia convenzionale, Pupo ha sempre sottolineato che la sua famiglia è esemplare e che tutte le sue figlie sono persone normali e per nulla viziate. “Il più anormale sono io”, sottolinea spesso scherzando il cantautore – come in un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Barbara D’Urso:

“Se voi conosceste la mia famiglia e le mie figlie e voleste fare un paragone con quelli di altri colleghi la discussione finirebbe subito. Perché ho una famiglia esemplare. Tutte persone normali, il più anormale sono io. Amo le mie compagne, sono innamorato pazzamente di loro. Faccio l’amore con loro allo stesso modo, in maniera normale”.



(Post scritto da Sara Fonte il 21 aprile 2021. Editato, abbondantemente ampliato e ripubblicato dalla redazione il 19 marzo 2023)