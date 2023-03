Chi è Raffaella Mennoia, storica autrice di Uomini e Donne? È sposata? Ha figli?

Raffaella Mennoia, noto volto televisivo anche se per lo più dietro le quinte, è conosciuta per essere la spalla di Maria De Filippi. Proprio qualche giorno fa, quando improvvisamente è venuto a mancare Maurizio Costanzo, il marito della conduttrice, Raffaella non ha lasciato da sola Maria nemmeno per un istante. Ad ogni modo, è anche la storica autrice di Uomini e Donne e lavora al fianco della De Filippi anche per altri programmi, da tantissimi anni. Ma cosa sappiamo di lei e della sua vita privata? Conosciamola meglio.

Raffaella Mennoia, chi è la storica autrice di Uomini e Donne

È nata a Roma il 25 aprile 1974 ed è un’autrice televisiva e collaboratrice di Maria De Filippi. Ha iniziato la sua carriera al fianco della conduttrice, partecipando proprio come pubblico ad Amici, agli esordi del programma.“Un giorno accompagnai una mia amica tra il pubblico di ‘Amici’, quando ancora era un talk. Mentre si stava affrontando una determinata storia, io presi la parola, parlai per un bel po”, ha raccontato Raffaella nel corso di un’intervista rilasciata un pò di tempo fa a Mio. Poi la stessa avrebbe aggiunto di aver incontrato subito dopo dietro le quinte l’autore Alberto Silvestri che le ha proposto di lavorare. “Lui mi diede appuntamento nel suo ufficio qualche giorno dopo e io feci il colloquio più breve della storia!”.

Curiosità su Raffaella Mennoia

Ha una grande passione per gli animali e nello specifico ha un cane che si chiama Saki, che abbiamo visto anche in tv nei programmi della De Filippi oltre che sul profilo social della stessa Raffaella. E’ anche un’animalista e per questo in questi anni è stata protagonista di diverse battaglie contro la caccia. Come abbiamo già anticipato, è la collaboratrice di Maria ma è anche una delle sue più grandi amiche. Le sue sono legate da tanti anni, oltre che da un rapporto collaborativo anche da una grande amicizia. Non tutti forse sanno che in questi anni, ha dovuto affrontare un problema di salute molto grave. Si è infatti sottoposta ad un intervento piuttosto delicato per risolvere “un problema importante”, così come lo ha definito lei stessa.

Vita privata: Raffaella Mennoia è sposata? Ha dei figli?

Riguardo la sua vita privata sappiamo veramente poco. Dal 2007 al 2013 è stata fidanzata con l’ex tronista Jack Vanore, conosciuto proprio a Uomini e Donne. Dopo la fine della storia, tra loro è rimasta una amicizia. Successivamente si è legata ad Alessio Sakara, il famosissimo lottatore di arti marziali. Raffaella non ha avuto figli.