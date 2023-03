Makari 3, quando esce? C’è la data delle riprese | Continuerà con una quarta stagione?

Makari presto tornerà con la terza stagione. Ecco cosa sappiamo!

Ad aprile inizieranno le riprese di Makari 3, la serie comica poliziesca ambientata in Sicilia. Protagonisti torneranno ad essere Claudio Gioe nei panni di Saverio Lamanna e Domenico Centamore nel ruolo di Piccionello.

Per quanto riguarda il territorio, sullo sfondo delle vicende ci saranno i luoghi intorno a Trapani, in particolare San Vito lo Capo.

Ad annunciare il via delle riprese è stato proprio il comune trapanese, affermando con un post su Facebook “Anche in Màkari 3 il territorio sarà protagonista promuovendo i principali attrattori turistici che contraddistinguono la provincia di Trapani, dai paesaggi alla cultura e tradizione del luogo”.

Considerato che le riprese inizieranno ad aprile e dureranno quattro mesi, è probabile che vedremo Makari 3 nella prossima stagione autunnale 2023. Ma cosa verrà raccontato?

Makari 3- cosa succederà nella terza stagione?

Le vicende sono ispirate ai libri di Gaetano Savattari dunque è probabile che come per le prime due stagioni, anche per la terza accada lo stesso.

Inoltre, pensando al riscontro positivo che le prime due stagioni hanno ottenuto e considerato che anche la terza ne potrà avere altrettanto, non è da escludersi un quarto capitolo. In fondo, le storie da raccontare sarebbe già scritte, se si desidera seguire i romanzi di Savattari. Qui di seguito, infatti, possiamo vedere la lista dei libri non ancora adattati per il piccolo schermo:

Il fatto viene dopo (2015)

La segreta alchimia (2017)

La città perfetta (2018)

Tutti i libri del mondo (2019)

Come annunciato dallo stesso scrittore, Gaetano Savatteri durante la terza stagione, Lamanna, Suleima e Piccionelli saranno sempre al centro dell’attenzione. Inoltre ad essere protagonisti saranno una coppia con dei figli che proviene dal Nord e che, dopo la pandemia, ha deciso di trasferirsi in Sicilia. La coppia vuole cambiare vita e stare vicino al mare, per vivere in maniera diversa. Il punto cruciale avverrà quando Saverio, Suleima e Piccionello saranno invitati a cena dai nuovi arrivati. Si tratterà di un momento leggero e di convivialità, ma questa cena non avrà mai luogo. Infatti, si scoprirà che il figlio dei due è scomparso e probabilmente è stato rapito.

Tra gli altri membri del cast invece ritroviamo:

Ester Pantano (Suleima Lynch), Antonella Attili (AMarilù), Filippo Luna (vicequestore Giacomo Randone), Andrea Bosca )il padre di Saverio), Sergio Vespertino )il maresciallo Guareschi).