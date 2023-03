Chi è Giulio Tassoni, marito di Eleonora Daniele? Cosa fa nella vita? | Dopo Carlotta, il desiderio di un altro figlio

Eleonora Daniele è sicuramente una delle conduttrici più amate e seguite del piccolo schermo italiano ed è divenuto un volto noto al pubblico fin dal suo esordio al Grande Fratello, dove ha fatto la sua seconda (ma più importante) apparizione televisiva: correva l’autunno del 2001 e la Daniele partecipava alla seconda edizione del reality, dopo aver partecipato ad una puntata de La sai l’ultima? nella primavera di quello stesso anno.

Da allora, la sua carriera è stata costellata di successi, tanto che oggi è un volto imprescindibile di Rai 1 con il suo programma Storie Italiane.

In precedenza, per lei, svariate esperienze anche come attrice (ha recitato ne La Squadra e in Un posto al sole, prima di dedicarsi definitivamente alla conduzione, in primo luogo alla guida di Unomattina).

Chi è il marito di Eleonora Daniele?

Ma chi è l’uomo che da quasi vent’anni sta al fianco della conduttrice? Stiamo parlando di Giulio Tassoni, imprenditore romano del settore estetico e prodotti cosmetici, nonché discendente di Alessandro Tassoni, celebre scrittore del tardo Medioevo autore del poema eroicomico La secchia rapita.

Giulio Tassoni è una figura riservata, lontana dal mondo dello spettacolo e dai riflettori della cronaca rosa. Non ha un profilo Facebook né un account Instagram dove pubblicare scorci della sua vita privata, e non ha mai rilasciato interviste in merito alla sua relazione con Eleonora Daniele.

Eleonora Daniele, dal canto suo, ha parlato del marito per lo più in relazione della genitorialità – ma verremo a questo da qui a breve.

Come si sono conosciuti Eleonora Daniele e Giulio Tassoni? I due stanno assieme ormai da quasi un ventennio: la coppia si è conosciuta per caso nel 2002, durante una cena tra amici in comune, e da allora non si è più lasciata (sebbene per Wikipedia i due si siano fidanzati nel 20023).

Dopo quattro anni di convivenza, Giulio e Eleonora si sono sposati nel 2019 in una cerimonia che – in quel caso sì – ha visto una certa ribalta mediatica. L’anno successivo, la coppia è diventata genitore di Carlotta, la loro prima figlia.

In merito alla nascita di Carlotta nel maggio del 2020, al settimanale DiPiù, la conduttrice ha dichiarato: “Diventare madre non più giovanissima ha avuto il suo peso (la Daniele ha partorito a 43 anni, essendo dell’agosto 1979, ndr). Pensavo di non essere all’altezza. Mi sono scoperta in gamba, veloce nell’apprendere tutto quello che serve nel trattare un essere umano che dipende da te”. Nella stessa intervista, la conduttrice Rai aveva dichiarato il desiderio di avere un secondo figlio, nonostante l’età: “Io e Giulio vorremmo un altro figlio. Ma sarà il Cielo a decidere per noi. Se verrà bene, altrimenti pazienza”.

Eleonora Daniele è una donna forte e determinata, che ha sempre fatto del suo carattere (apprezzatissimo dai fan) e della sua passione per il giornalismo i pilastri della sua vita professionale. Nonostante sia diventata famosa grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello, la sua carriera ha avuto un’importante evoluzione che l’ha vista diventare un caposaldo della Rai, conducendo programmi storici della tv pubblica (oltre al già citato Unomattina e Store Italiane, come dimenticare Linea verde e la maratona Telethon?)

Giulio Tassoni è la figura di spicco della vita privata di Eleonora Daniele, colui che le ha dato la stabilità e l’amore che l’hanno aiutata nella realizzazione dei suoi sogni e dei suoi obiettivi. E in un momento storico in cui le coppie vip si separano a pie’ sospinto, la coppia è diventata un esempio di longevità e riservatezza nell’ambiente dello spettacolo italiano.