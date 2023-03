L’Eredità 21 marzo 2023, alla prima ghigliottina Giacomo non indovina la parola scelta dagli autori

Nella puntata di quest’oggi – 21 marzo 2023 – è giunto al gioco finale de L’Eredità Giacomo, studente di Lettere, campione per la prima volta.

Alla ghigliottina, il neo-campione s’è ritrovato a concorrere per la cifra di 18.750 euro dopo tre dimezzamenti e s’è trovato dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Restare

Caso

Minimo

Gusto

Amleto.

Dopo il classico tempo di riflessione, il giovane neo-campione ha scritto sul cartoncino la parola Silenzio.

Ma la parola non era Silenzio bensì Dubbio.

Queste le spiegazioni di quest’oggi circa le scelte degli autori (eventuali virgolettati sono parole del padrone di casa Flavio Insinna):

Restare col Dubbio, ma “io preferisco andare lì e vedere che non sono in grado”.

Caso molto dubbio – come può finire un giallo.

Senza il Minimo Dubbio – se arriva la condanna.

Di Dubbio Gusto, un “vestito, una canzone”.

Amleto, il cui “essere o non essere” è il più classico Dubbio del teatro mondiale.