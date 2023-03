Chi è Mattia Narducci, modello e fidanzato di Anna Tatangelo? Quanti anni ha? Biografia, social e curiosità

Mattia Narducci è il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo, famosa cantante italiana nota – oltre che per la sua arte – per alcune relazioni celebri.

Tra il febbraio del 2005 e il marzo del 2020 (per oltre 15 anni) è stata con Gigi D’Alessio (con cui ha avuto un figlio, Andrea, nel 2010), mentre in seguito è stata con Livio Cori (per circa due anni, tra alti e bassi). Da poco è arrivata, con la pubblicazione di alcuni scatti assieme su Instagram, l’ufficializzazione del rapporto con Narducci, 11 anni più giovane di lei (la Tatangelo è del 1986 mentre il modello è del 1997).

Originario di Piacenza, Narducci ha iniziato molto presto a lavorare come modello. Ha sfilato per molte grandi maison come Armani, Dolce & Gabbana, Gucci, Guess, Philipp Plein e molte altre. Grazie soprattutto alle sue collaborazioni con Dolce & Gabbana, ha un importante seguito sui social.

In questo articolo, esploreremo la biografia di Mattia Narducci, la sua presenza social, la sua vita privata e alcune curiosità sul suo conto.

Mattia Narducci, la biografia

Mattia Narducci è nato a Piacenza nel 1997. Non ci sono molte informazioni disponibili sulla sua infanzia e sulla sua famiglia. Tuttavia, sappiamo che ha iniziato la sua carriera di modello molto giovane. Come già detto, ha sfilato per molte grandi case di moda (tra le ultime, Versace – per cui ha partecipato alla presentazione della nuova collezione per l’autunno-inverno prossimo) ed è anche uno dei volti più riconoscibili delle campagne adv Dolce & Gabbana.

Matti Narducci sui social

Mattia Narducci ha un profilo Instagram molto popolare, seguito da oltre 110.000 follower. Grazie alle sue collaborazioni con Dolce & Gabbana, ha guadagnato molta popolarità sui social e l’ufficializzazione della relazione con la Tatangelo gli ha sicuramente dato ulteriore sprint. Nel suo profilo, condivide per lo più foto del suo lavoro come modello, ma anche scorci di vita quotidiana (tant’è che proprio su Instagram ha condiviso le foto con la Tatangelo, per ufficializzare la relazione dopo una paparazzata dei due per le vie di Parigi).

Mattia Narducci, vita privata

Se è stata ufficializzata la sua relazione con la cantante Anna Tatangelo, prima di questa relazione non si hanno molte informazioni sulla vita privata di Narducci. A differenza della compagna, non si conoscono i dettagli sulle sue precedenti relazioni. Tuttavia, è noto che ha frequentazioni importanti nel mondo dello spettacolo: come riportano diverse realtà online è amico di celebrities come Francesco Monte, Giulia Salemi, Stefano Sala, Andrea Damante e Simone Susinna.

Mattia Narducci, curiosità

Celebrities, ma non solo: Mattia ha confessato in passato di avere una decina di amici stretti che conosce da vent’anni e che sono della sua città cui rimane molto legato.

In un’intervista rilasciata a streetnews.it prima della celebrità ha parlato dei suoi esordi, dei suoi studi (è diplomato allo scientifico, ha studiato poi International Management) e dei suoi idoli, tuti sporitivi:

“Il mio più grande idolo, a livello di personalità e mentalità da quando sono piccolo, è Michael Jordan, che al di là della fama è sempre stato un vincente in tutto. A livello di stile sicuramente è David Beckham, per me anche lui insuperabile”.

Occhi azzurri, quasi un metro e novanta d’altezza (è alto 188 centimetri) Mattia è adesso il fidanzato della Tatangelo.

Il suo sogno, raccontava, è di entrare nel mondo dello spettacolo a 360°: ci riuscirà?