Grey’s Anatomy, fan increduli: un altro personaggio dice addio| Ecco di chi si tratta

Grey’s Anatomy è una delle serie medical più longeve. Nel corso delle diciannove stagioni abbiamo detto addio a tanti personaggi e adesso un altro volto noto del cast sta abbandonando il Grey Sloan. Di chi si tratta?

Grey’s Anatomy – l’addio di…

Ebbene si, questa 19esima stagione sta mietendo vittime. Dopo aver salutato tanti personaggi che sono entrati nel cuore dei fan (tra cui Derek, Mark, Cristina) e dopo aver affrontato l’addio più scioccante, quello di Meredith Grey, anche Kelly McCreary saluta la serie tv.

Si tratta dell’attrice che interpreta Maggie Pierce. Dopo nove stagioni anche lei lascia il cast.

Le parole di Kelly sono state queste: “Interpretare Maggie Pierce è stata una delle più grandi gioie della mia vita e me ne vado con profonda gratitudine per ogni fase di questo viaggio. Sono eccitata per il prossimo capitolo in arrivo. Trascorrere nove anni a esplorare un personaggio dentro e fuori, raggiungendo un pubblico globale con storie di grande impatto, è un dono raro. Questo ruolo mi ha offerto l’opportunità di collaborare, imparare ed essere ispirata da innumerevoli artisti sia davanti che dietro la macchina da presa”.

Ricordiamo che Maggie è apparsa per la prima per la prima volta nell’ultimo episodio della decima stagione, rivelando di essere la sorellastra di Meredith, figlia di Richard ed Ellis. Il suo ingresso nella serie è stato man mano sempre più incisivo. L’abbiamo vista integrarsi con gli altri personaggi fino a diventare un regular del cast con una propria storyline da sviluppare. In particolare la sua presenza si è fatta più preponderante nelle ultime tre stagioni in cui l’abbiamo vista crescere professionalmente e trovare l’amore con Winston, dopo aver provato sentimenti prima nei confronti di Nathan e successivamente per De Luca e Jackson. Il suo personaggio ha acquistato spessore e ne sono stati raccontati anche i lati più drammatici, quale il suo dolore per la morte della madre.

Il suo ultimo episodio sarà quello in onda il 14 aprile; non sappiamo ancora in che modo uscirà di scena ma ciò che è certo è che il suo addio deve far riflettere sul futuro di una serie la quale perde pezzi sempre più spesso. Anche la sua sceneggiatrice Krista Vernoff ha infatti lasciato Grey’s Anatomy.