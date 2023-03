Chi sono state le fiamme di Piero Chiambretti? Chi è la figlia Margherita?

Piero Chiambretti è uno dei conduttori più amati di tutti i tempi e su questo non c’è proprio alcun dubbio. Riguardo la sua carriera sappiamo tanto, ma cosa conosciamo invece della sua vita privata? Sapete che ha una figlia ma non è mai stato sposato? Conosciamo meglio la vita privata del conduttore, chi sono state le sue fiamme e chi è la figlia Margherita.

Piero Chiambretti, la sua vita privata

Piero Chiambretti ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo tanti anni fa ormai (dopo aver lavorato in diverse radio private negli anni del boom delle radio libere, ha lavorato come animatore turistico, in tv locali – facendo grande scalpore – e approdando all’inizio degli anni ’80 in Rai, dove entrò attraverso il concorso Un volto nuovo per gli anni ’80).

Il conduttore è nato ad Aosta il 30 maggio 1956 dalla signora Felicita (cui era molto legato, andatasene per Covid a 84 anni) ed ha alle spalle una carriera davvero molto importante, fatta di tanti programmi di diverso genere che lo hanno visto alla conduzione. Ad ogni modo, riguardo la sua vita privata sappiamo che non si è mai sposato, ma ha avuto due relazioni molto importanti e da una di queste è nata la sua unica figlia, Margherita.

Chi sono state le fiamme di Piero

Il comico e conduttore è stato per ben sette anni fidanzato con Ingrid Muccitelli, nota giornalista. Il loro è stato un rapporto molto importante, ma alla fine i due si sono lasciati nel 2009. Subito dopo, Chiambretti si è fidanzato con Federica Laviosa, la madre della sua Margherita. Anche in questo caso il loro rapporto però nel tempo si è sfaldato ed i due si sono separati nel 2016. Da diversi anni, tra l’altro i due hanno avviato una dura battaglia legale per il mantenimento della figlia. La causa recentemente è stata vinta da Federica. “Sono una persona normale, che vive una vita normale con la sua bambina. Ed è il suo bene l’unica cosa che mi preme adesso. Ma che amarezza: avremmo potuto parlarne senza arrivare a questo punto. Questa esperienza mi ha dato maggiore consapevolezza, il rapporto con Piero non era sano”: queste le parole di Federica al termine della sentenza. Di lei sappiamo che ha 38 anni e che è molto più giovane del conduttore.

Chi è la figlia Margherita

Margherita è la figlia di Piero Chiambretti, avuta dalla relazione con Federica Laviosa. La piccola è nata nata il 26 maggio 2011 sotto il segno dei Gemelli e il padre molto spesso condivide delle foto in sua compagnia. La piccola è la primogenita ed unica figlia del noto conduttore, cui ha cambiato la vita – come raccontato in un’intervista: “La mia vita è cambiata da quando nata Margherita. Con lei non mi sento più al centro dell’attenzione. Vedo la mia vita attraverso il suo sguardo. Portarla allo zoo, al cinema, al museo Egizio di Torino, sono gioie impagabili. Da quando c’è lei, poi, tendo a preservare molto la mia privacy”.