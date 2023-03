L’Eredità 22 marzo 2023, alla prima ghigliottina Pierluigi non indovina la parola nonostante il percorso perfetto ai dimezzamenti

Nella puntata di quest’oggi – 22 marzo 2023 – è giunto al gioco finale de L’Eredità Pierluigi, campione per la prima volta, amante della musica e tecnico.

Alla ghigliottina, il neo-campione s’è ritrovato a concorrere per la cifra di 160.000 euro senza nemmeno un dimezzamento e s’è trovato dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Terapia

Alza

Goccia

Sicurezza

Inferno.

Dopo il classico tempo di riflessione, il giovane neo-campione (poco più che trentenne) ha scritto sul cartoncino la parola Uscita. Sebbene non sia apparso molto convinto della propria scelta: “So un po’ dubbioso”.

E in effetti la parola non era Uscita bensì Cristallo.

Queste le spiegazioni di quest’oggi circa le scelte degli autori (eventuali virgolettati sono parole del padrone di casa Flavio Insinna):

Terapia “antica terapia alternativa che usa le proprietà dei cristalli”.

Alza Cristallo, nelle macchine per i finestrini.

Goccia di Cristallo – come quelle nei lampadari old school.

Cristallo di Sicurezza – “infrangibile”.

Inferno di Cristallo – film con Paul Newman, Stive McQueen ed altri grandissimi.