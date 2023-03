Cake Star Pasticcerie in sfida a Messina, quali pasticcerie si sono sfidate nel capoluogo dello Stretto?

Una trasmissione tanto amata e seguita di Real Time è Cake-Star Pasticcerie in sfida. Stiamo nello specifico parlando di un programma di genere talent show che si basa sulla sfida di tre diverse pasticcerie appartenenti ad una determinata città. A tal proposito è possibile dire che la trasmissione ha fatto tappa anche in Sicilia, e di preciso a Messina. Ma esattamente quali sono state le pasticcerie andate in sfida? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Il grande successo di Cake star- Pasticcerie in sfida

Cake star- Pasticcerie in sfida è un programma di grande successo molto simile ad un altro programma televisivo molto amato ovvero 4 ristoranti condotto da Alessandro Borghese. Diverse le puntate andate in onda e che verranno ancora trasmesse nel corso delle settimane, e proprio in ogni puntata tre pasticcerie appartenenti ad una determinata località italiana sono solite sfidarsi con l’unico obiettivo di riuscire ad ottenere l’ambito premio ovvero quello di Migliore pasticceria. Come affermato in precedenza tra le tante città italiane in cui il programma ha fatto tappa vi troviamo anche Messina ma quali sono state le pasticcerie andate in sfida?

Le pasticcerie in sfida a Messina

Tra le pasticcerie andate in sfida nella città di Messina è possibile menzionare il Bar pasticceria gastronomia Di Pietro di via Tommaso Cannizzaro, il ritrovo Doddis di via Garibaldi e il Monroy caffè di Giampilieri. La città dello Stretto ospita quindi una nuova incredibile sfida tra gelato, cassate e cannoli. Ma chi sarà proclamato il vincitore? Ma soprattutto le tre pasticcerie in sfida quali dolci avranno deciso di presentare ai giudici con la speranza di ottenere i voti migliori? A giudicare i dolci presentati saranno gli altri partecipanti, che man mano diventano appunto dei giudici. E poi ancora Damiano Carrara e Tommaso Foglia, entrambi conduttori.