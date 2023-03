Mara Venier, ospite da Loretta Goggi, sbotta contro un utente: “Si, mi faccio i c**miei”

La conduttrice sbotta contro un utente su Instagram, che si lamenta della sua presenza da Loretta Goggi

Questa sera, 24 marzo 2023, Mara Venier è stata ospitata da Loretta Goggi a Benedetta Primavera, programma in onda su Rai. A farlo sapere, è stata la stessa conduttrice veneta su Instagram con semplice post e una didascalia. Il post ha raggiunto tantissimi like e commenti, sia positivi ma anche negativi. Un utente infatti si è lamentato della presenza di Venier in qualsiasi trasmissione, scrivendo: “Pure?”.

A quel punto, la presentatrice nata a Venezia ha replicato a tono: “Pure, sì da Loretta, a Domenica In e mi hanno pure dato due puntate in più, si finisce l’11 giugno a Napoli. E faccio pure la testimonial di Poste Italiane per l’energia e pure la testimonial di Luisa Viola e mi faccio pure i ca**i miei”. La risposta di Venier è stata commentata da qualche utente che ha scritto: “Molto fine”, seguito dalle faccine sorridenti della conduttrice.

Insomma, non è la prima volta che Mara Venier risponde in maniera diretta per zittire gli haters. Infatti, qualche anno fa, la presentatrice di Domenica In ha risposto ad una critica riguardo la sua età di un utente, scrivendo: “Perché non va leggermente a f**? Orgogliosa dei miei anni”. Più recentemente, invece, Venier ha messo a tacere qualche hater, che l’aveva attaccata per la foto con il nipotino a Disneyland con “Perché non vada a rompere i c** da un’altra parte?”.