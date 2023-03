Il Cantante Mascherato, noia e caos: un programma che inspiegabilmente è ancora in onda | Le pillole de La Velenosa

Io amici ci ho provato, ho guardato le prime due puntate del programma di Milly Carlucci, il Cantante Mascherato e sono morta dalla noia. L’idea non è male, il format sarebbe carino, ma io l’ho trovato incasinato e noioso. A parte che la Carlucci ha riciclato gran parte della gente passata da Ballando con le stelle, da Iva Zanicchi in giuria a Sara Di Vaira che si fa portavoce del pubblico a molti concorrenti mascherati che sono ex concorrenti di Ballando. Ma poi dai, è molto facile stabilire chi c’è sotto la maschera, nelle prime due puntate si sa già chi sono i concorrenti a parte 2 o 3 maschere forse. Basta pensare a degli artisti anziani e la Carlucci sicuro li ha travestiti da animali improbabili. Non voglio essere cattiva ma le prove sono a mio favore signor giudice! Infatti nella prima puntata è stata smascherata Sandra Milo e nella seconda Ricky Tognazzi e Simona Izzo e Valeria Fabrizi, non di primo pelo tutti. La giuria poi per me non fa altro che un gran casino. L’unico che davvero investiga e fa quello per cui in teoria è lì è Flavio Insinna. Gli altri fanno show, che per carità ci sta, ma perdono ogni senso nel programma. Facchinetti poi pensa di essere super divertente dando nomi assolutamente improbabili. Ieri ha detto che sotto la maschera dello scoiattolo c’era Donatella Versace, mentre per lui la settimana scorsa sotto le maschere dei due colombi c’erano Fedez e Chiara Ferragni. È palese che non ci crede neanche lui, ma allora perché sparare così a caso? Sono morta dal ridere ieri quando sono stati smascherati la Izzo e Tognazzi perché la regista si è lasciata sfuggire che devono andare a girare un film e quindi lo smascheramento forse era già in calendario? Ma anche la Carlucci che è la regina del rigore e dell’ordine in questo programma è assolutamente fuori contesto secondo me. Gli ascolti poi sono davvero bassi e viene doppiato da Amici di Maria De Filippi, senza troppo sforzo. Il giornalista Giuseppe Candela, proprio dopo l’uscita dei dati d’ascolto ha scritto:

“Un flop senza se e senza ma. Nemmeno gli attuali vertici volevano rifarlo (tanto che era sparito dai palinsesti). Carlucci fissa su questo format, ora è chiaro anche a lei che non funziona?”.

Insomma un programma che sarebbe da cancellare ma che inspiegabilmente è ancora in onda. Al pubblico non piace è un dato di fatto, la conduttrice dovrebbe prenderne atto e provare con altro.