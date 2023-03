Federico Fashion Style, come era e com’è? L’incredibile trasformazione nel corso degli anni

Da ormai diverse settimane Federico Fashion Style si trova al centro dell’attenzione mediatica non solo per quello che è il suo lavoro ma anche per la vita privata. Molti però sono stati coloro che hanno concentrato la propria attenzione sul cambiamento fisico del celebre parrucchiere dei vip avvenuto nel corso degli anni. E addirittura molti sono arrivati al punto di affermare che rispetto a prima oggi è davvero irriconoscibile. Ma, come era e com’è oggi?

Chi è Federico Fashion Style

Tutti conoscono Federico Fashion Style, pseudonimo di Federico Lauri. Stiamo nello specifico parlando di un noto Hair Stylist originario di Anzio famoso come il parrucchiere dei VIP. Una professione questa che ha sempre desiderato svolgere, fin da quando era solo un bambino e si divertiva ad acconciare i capelli della sua mamma. Dopo aver iniziato a lavorare da giovanissimo in un salone di parrucchieria appartenente ad un amico del padre ecco che Federico ha avuto modo di perfezionare quello che agli occhi di tutti era un vero talento.

Come era e com’è cambiato nel tempo Federico Lauri

Come affermato in precedenza Federico Fashion Style nel corso delle ultime settimane è finito al centro del gossip a causa della separazione dalla moglie Letizia Porcu e del successivo coming out. Molti coloro che spinti dalla curiosità sono andati alla ricerca di fotografie di Lauri e l’ex moglie da giovanissimi. E proprio guardando diversi scatti del passato insieme all’ex moglie in molti hanno notato un cambiamento incredibile nel parrucchiere. Una vera e propria trasformazione. Confrontando le immagini del passato con quelle di oggi molti non hanno dubbio sul fatto che sia andato incontro a dei cambiamenti estetici piuttosto evidenti . Oltre al fatto che quello che sfoggia oggi è uno stile diverso e meno estroso rispetto a quello del passato. Oggi Lauri ama molto indossare orecchini, gioielli alle braccia e ancora piercing. Tutto questo però non era solito sfoggiarlo in passato quando era conosciuto semplicemente come Federico Lauri e non come Federico Fashion Style. E sempre facendo un confronto tra ieri e oggi ecco che sono molti coloro che hanno dei dubbi sul fatto che non abbia fatto ricorso alla chirurgia estetica. Lo stesso Federico Lauri però in diverse occasioni ha voluto precisare di non aver fatto ricorso alla chirurgia estetica ma solamente a qualche piccola punturina.