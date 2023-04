GF Vip 7, Oriana Marzoli: una vera reality star! | Le pillole de La Velenosa

E dopo aver conquistato la Spagna e il Cile, Oriana Marzoli è approdata qua da noi. In Spagna viene definita reality star, e chi sono io per non essere d’accordo? Lei sa bene cosa piace al pubblico, sa creare le dinamiche giuste e soprattutto sa adattarsi. Per esempio la Oriana che abbiamo visto nel nostro GF è molto diversa da quella vista in altri reality. La Marzoli ha capito che siamo più “bacchettoni” e si è data una calmata. Sì perché noi ci lamentiamo tanto dei nostri reality ma all’estero sono mille volte peggio, sono più trash e assolutamente più spinti e “aggressivi”. Se nei programmi in Spagna e in Cile l’abbiamo vista letteralmente arrivare alle mani con altre concorrenti o l’abbiamo vista dare del tricheco ad una ragazza curvy o della scimmia ad una ragazza di colore, nel GF Vip si è data un contegno e si è adattata. Lei stessa ha detto ad Alfonso che ha imparato a stare più calma. Fatto sta che è davvero brava e in questa edizione è stata una dei protagonisti. Nel bene e nel male, di lei si parla tanto, fa discutere e divide. Ha tanti fan e anche tanti detrattori e nei reality questo è sinonimo di successo. La Marzoli ha cercato la ship ad ogni costo perché sa che la coppia ti porta fino alla fine. Anche se a mio avviso con il carattere tosto che ha, avrebbe potuto farne a meno. È entrata e ha puntato Antonino Spinalbese, che non ha affatto disdegnato e nonostante il fantasma della Lamborghini che incombeva non si è tirato indietro manco per niente. Tra i due c’è stato un breve flirt, fino a che il buon Spinalbese, diciamoci la verità non ha ottenuto quello che voleva. Poi magicamente si è ricordato che forse con Ginevra era ammmmore e allora a suon di “Io voglio una Ferrari tu sei una Porsche” ha scaricato Oriana facendole guadagnare molti consensi. Già lì però Oriana aveva una seconda opzione: Daniele Dal Moro. Lui però non ci stava a venire dopo Antonino e quindi ha fatto qualche passo indietro. Poi è arrivato Luca Onestini e le è nato un centro interesse per lui. Luca l’ha sempre vista solo come un’amica e quindi nulla. Una volta chiusa la porta Onestini è tornata alla carica con Daniele che nonostante i suoi tanti “non mi fido” alla fine ha ceduto. È nato anche un # di coppia gli Oriele molto grande, che vede davvero un sentimento tra i due. Diciamo che Oriana e Daniele hanno passato più tempo a litigare, anche pesantemente che non a fare gli innamorati, ma agli Oriele non interessa, perché la ship non si tocca! Io personalmente riconosco grande carattere a Oriana e sono d’accordo che sia stata una protagonista. Meritata la finale per lei dunque. Mi piace il fatto che sia una donna libera, indipendente e che non si faccia mettere i piedi in testa. Sicuramente ha ricevuto degli attacchi pesanti e volgari in casa prima da Charlie Gnocchi, poi da Davide Donadei che spero prima o poi si scusino. Detto questo però per me non è stata un personaggio positivo, e nonostante si sia molto trattenuta la sua vena “aggressiva” è uscita. Il suo momento più basso per me è stato quando ha sputato e calpestato la foto di Antonino Spinalbese, ma ne ha fatte altre che non mi sono piaciute. Io sapete come la vedo? Come la tipica reginetta della scuola, quelle dei film americani, superficiali e cattivelle. Ecco lei nonostante abbia 30 anni per me è quella cosa lì. Ovviamente parlo solo per quello che ho visto poi nella vita potrebbe essere invece la persona più profonda del mondo. La Reina comunque come ho detto piace a un sacco di persone ed è una papabile vincitrice. Io non la voterei neanche sotto tortura ma il mondo è bello perché è vario no? Vedremo lunedì se Oriana conquisterà anche l’Italia vincendo il GF Vip.

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti