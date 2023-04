L’Eredità 30 marzo 2023, alla quinta ghigliottina Giacomo non indovina la parola

Nella puntata di quest’oggi – 30 marzo 2023 – è tornata al gioco finale de L’Eredità Ghigliottina, alla sua quinta “finale”.

Alla ghigliottina, il campione s’è ritrovato a concorrere per la cifra di 21.250 euro e s’è trovato dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Frase

Ascoltare

Servizio

Visita

Puntualità.

Dopo il classico tempo di riflessione, il campione ha scritto sul cartoncino la parola Militare.

Ma la parola scelta non era Militare ma Cortesia

Queste le spiegazioni di quest’oggi circa le scelte degli autori (eventuali virgolettati sono parole del padrone di casa Flavio Insinna):

Frase di Cortesia, come ad esempio: “come va? Che piacere averti incontrato”.

Ascoltare con Cortesia “anche se non è il discorso che ci appassiona di più al mondo” è doveroso prestare cortese attenzione.

Servizio di Cortesia – “qualunque problema dei clienti viene risolto da…”

Visita di Cortesia, è quella che si fa a qualcuno che magari non si ha troppa voglia di vedere.

Puntualità è sinonimo di Cortesia e c’è anche un modo di dire: “la puntualità è la cortesia dei re”.