Il GF Vip è finito… ma non per tutti purtroppo | Le pillole de La Velenosa

È finito da quasi una settimana il GF Vip, eppure i concorrenti, i fandom e i parenti non si vogliono placare. A conferma della tossicità di questa edizione infatti, ancora la gente si scanna. Io ho avuto una preferita, che ha vinto e sono stata molto contenta, ma una volta finito il programma per me finisce tutto. Sono contenta se riusciranno a lavorare tutti, se realizzeranno i loro sogni, ma così non fosse, mangio lo stesso. Cioè c’è gente che sui social si dice le peggio cose, si azzuffa per queste persone che manco sanno della loro esistenza. Ancora si parla di Persiani e Spartani, quando secondo me tra non molto vedremo gente che in casa non si sopportava frequentarsi. Vi ricordate Giulia Salemi e Tommaso Zorzi? Finito il GF se ne sono dette di ogni, i fandom si scannavano e poi? Dopo un mese sono tornati pappa e ciccia. Stessa cosa succederà per i concorrenti di questa edizione. Ma poi io non capisco come si faccia ad arrivare ad insultare, offendere e addirittura minacciare dei personaggi TV, semplicemente perché hanno litigato con chi piace a voi. Per me è follia. Si deve avere una vita vuota e si deve essere davvero frustrati per augurare la morte a uno visto in TV. Tra l’altro loro se ne fregano altamente e giustamente sono tornati alle loro vite. Hanno fatto delle reunion e ne rifaranno ma principalmente torneranno a pensare tutti a loro stessi. Le coppie non sono ancora scoppiate, ma diciamo che essendo passati solo sei giorni ci sta. La prova del nove sarà quando torneranno a pieno nelle loro vite con i ritmi di lavoro. Per esempio Oriana e Daniele non si sono ancora lasciati un attimo, ma ovviamente prima o poi Oriana dovrà tornare in Spagna anche solo per sbrigare alcune cose prima di tornare qua, per vedere il suo amato cane Cocco, e Daniele, ha detto più volte in casa che ha delle attività da portare avanti. Anche Edoardo e Micol sono inseparabili e per ora lei è a Roma da lui, ma come sappiamo lei vive a Milano e prima o poi dovranno fare i conti con la distanza. Anche i Donnalisi non si sono ancora lasciati, ma anche qua è tutto da vedere. Insomma godeteveli ora perché questa non è la realtà. Ora sono in una sorta di vacanza, la vita vera inizierà tra un po’ e quella sarà la prova del nove. È vero questa edizione è stata pessima, ma grazie al cielo è finita, inutile continuare ad offendersi a vicenda. Tra l’altro spesso i più cattivi hanno cent’anni per gamba, e usano i social come sfogo. Forse non sanno che possono essere denunciati. Spesso leggo “lui/lei ha partecipato al GF e ora si deve prendere tutto, complimenti e critiche”. Sono d’accordo sulle critiche ma offese, insulti, e minacce non sono mai giustificabili. Tra l’altro insultando non siete certo migliori di chi prendete di mira. Insomma il GF Vip è finito, ma non per tutti: assurdo ma è così.

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti