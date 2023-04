Chi è Maria, moglie di Andrea Pennacchi aka il Pojana? I due hanno figli?

Andrea Pennacchi, conosciuto anche come il Pojana, è nato a Padova l’11 ottobre 1969.

L’attore, drammaturgo e regista teatrale, è un ospite fisso del programma televisivo Propaganda Live su La7, nel quale ha presentato alcuni monologhi molto potenti che rappresentano l’uomo medio del nord-est nell’accezione stereotipata che in molti hanno (ovvero di un uomo abbastanza chiuso e tendenzialmente razzista).

Uno dei monologhi ha avuto una grande ribalta anche sul web, divenendo virale (e ve lo proponiamo di seguito perché è davvero un pugno nello stomaco).

Pennacchi si è laureato in Lingue e Letterature Straniere all’Università degli Studi di Padova e ha iniziato la sua carriera come attore presso il Teatro Popolare di Ricerca – Centro Universitario Teatrale di Padova.

Oltre alla sua partecipazione a Propaganda Live, l’attore continua a lavorare nel teatro, dove ha presentato diversi spettacoli dopo la pandemia di COVID-19, che ha dovuto affrontare personalmente e che lo ha in qualche forma segnato (in un’intervista della scorsa estate al Corriere del Veneto raccontava la scorsa estate come il virus lo abbia cambiato: “Da un lato è più profondo, tutto molto più pensato, sono diventato anche io più riflessivo, dall’altro lato c’è della leggerezza in più, sono felice di essere qui, di essere vivo, prendo tutto quello che arriva con grande serenità perché non era scontato che ci fossi”).

Tornando alla sua carriera, prima di parlare della sua vita privata che è l’aspetto che più ci interessa in questa sede, ha recitato in diversi film e serie TV, tra cui Petra e “Tutto chiede Salvezza” su Netflix, ma anche Don Matteo e 1994 (per singole puntate, in questi ultimi due casi).

Andrea Pennacchi, cosa sappiamo della sua vita privata?

Andrea Pennacchi è sposato con Maria dal 2009 ed hanno una figlia di nome Elena.

Non si conoscono molti dettagli sulla sua vita privata, poiché l’attore (come tanti altri personaggi più o meno pubblici) preferisce mantenere separati la sfera privata e la sfera lavorativa.

Una delle rare volte in cui si è aperto circa la propria vita privata è stata durante la succitata intervista, quando ha raccontato delle imminenti ferie con la famiglia: “A breve anche io andrò in vacanza, vorrei andare in montagna, ma mia moglie e mia figlia preferiscono il mare. Ho come la sensazione che vinceranno loro”.