L’Eredità 9 aprile 2023, alla ghigliottina Renato indovina la parola: ecco di quale si trattava

Nella puntata di quest’oggi – 9 aprile 2023 – è arrivato al gioco finale de L’Eredità il siciliano Renato, capace di sconfiggere (almeno stasera) il fortissimo Giacomo.

Alla ghigliottina, il campione s’è ritrovato a concorrere per la cifra di 10.625 euro e s’è trovato dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Essere

Centrale

Felice

Nemmeno

Pallida.

Dopo il classico tempo di riflessione, il campione ha scritto sul cartoncino la parola Idea – giuntagli in concomitanza con l’ultima parola, Pallida – dando spiegazioni abbastanza convincenti.

Ed era effettivamente la parola giusta.

Queste le spiegazioni di quest’oggi circa le scelte degli autori (eventuali virgolettati sono parole del padrone di casa Flavio Insinna, sebbene le spiegazioni del campione fossero già convincenti):

Essere

Un’Idea Centrale, ad esempio in un progetto.

Un’Idea Felice, ovvero un’idea azzeccata, come quella del campione di questa sera.

Nemmeno un’Idea, quella che – diceva Renato – di non avere prima dell’ultimo indizio.

La Più Pallida Idea è arrivata proprio con l’ultima.

“L’idea di scrivere la parola idea è stata una idea felice”, ha quindi concluso l’ottimo Insinna, lasciando la linea al telegiornale.