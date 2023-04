Ha lavorato con Tarantino, i Euphoria ed in bikini è esplosiva: la riconoscete?

Avete riconosciuti in bikini la splendida attrice che ha recitato in serie di grande successo come The White Louts ed Euphoria?

Ha recitato come la nostra Sabrina Impacciatore in The White Lotus, ma anche in una serie culto tra i giovani come Euphoria ed ha avuto un’importante parte in C’era una volta a… Hollywood di Quentin Tarantino. Testimonial di un importante brand di costumi da bagno si mostra sensuale come non mai.

Lei è Sydney Sweeney ed ha posato in bikini per la sua collezione per Frankies Bikinis, indossando frattanto un crocifisso al collo che ha messo in evidenza ulteriormente l’abbondante lato A.

Raccontando la genesi della sua collezione, ha raccontato di come vissuto con una grossa passione per il mare e sia cresciuta “correndo sempre in bikini”.

Nata a Spokane, capoluogo dell’omonima contea nello stato di Washington, nel 1997 – s’è trasferita con la famiglia a 14 anni a Los Angeles, in California: è stata proprio lei a convincere la famiglia a trasferirsi nella città degli angeli, presentando loro una sorta di business plan quinquennale per sfondare nel mondo della recitazione.

Quando si dice che la forza di volontà è importante!

Ricordiamo come la bella Sydney sia recentemente volata in Australia per lavorare a una commedia romantica ancora senza titolo, dove è stata fotografata in costume da bagno con l’attore di Top Gun, Glen Powell.

Il mese scorso, invece, Sweeney è apparsa al Festival di Berlino per la premiere del suo film Reality.

Oltre alle serie succitate e il film di Tarantino, l’attrice ha iniziato la sua carriera con piccoli ruoli in serie di grande successo come Heroes, Criminal Minds e Grey’s Anatomy, e con diversi ruoli in film dell’orrore (in tal senso vi suggeriamo questa pagina a lei dedicata da un forum monotematico).