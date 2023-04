Imma Tataranni 3, quando esce? Nel cast un’icona dello spettacolo in Italia

Le riprese sono iniziate, la terza stagione di Imma Tataranni si farà! Ecco ciò che sappiamo a riguardo

Imma Tataranni 3 – data di uscita e anticipazioni

Imma Tataranni è la fortunata serie con Vanessa Scalera che interpreta un sostituto procuratore dal grande intuito che sarà utilissimo per risolvere i casi più intricati. Accompagnata da Calogiuri (Alessio Lapice) si muoverà sul territorio della Basilicata alla ricerca degli indizi per le sue indagini. In questi giorni la RAI sta trasmettendo le repliche della seconda stagione in attesa che esca il terzo capitolo della fiction.

A tal proposito, sappiamo che le riprese sono iniziate il 3 aprile a Matera. Si suppone dunque che la prossima stagione della fiction televisiva sarà trasmessa in autunno, tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024. Le puntate saranno 8 da 100 minuti ciascuna. Non sappiamo se in continuo o in due blocchi, come avvenuto per la scorsa stagione che era stata divisa tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022.

Nei nuovi episodi rivedremo dunque Imma al suo lavoro, ma oltre ad essere procuratore, la donna è anche moglie e madre, non mancheranno dunque i momenti in cui sarà accanto al marito Pietro (Massimo lo Gallo) con il quale sta tentando di recuperare il rapporto, e alla figlia ribelle Valentina (Alice Azzariti).

Gianni Morandi nella terza stagione?

Nel frattempo arriva una notizia che potrà far piacere ai fan! In uno degli episodi della fiction tratta dai romanzi di Mariolina Venezia, vedremo anche Gianni Morandi. Il cantante infatti è stato paparazzato prima in Puglia tra Trani e Bari con la moglie Anna e poi a Matera, dove in piazza Vittorio Veneto si stavano iniziando le riprese. In compagnia degli attori del cast, si è lasciato andare a interpretazioni canore. Non sappiamo quale ruolo potrebbe svolgere all’interno della serie, molto probabilmente interpreterà se stesso anche perché si tratterebbe di una sola puntata. Potrebbe anche darsi che si sia trattato di una casualità e dunque non lo vedremo nella fiction.