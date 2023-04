Uomini e Donne non delude mai: ogni puntata è una bomba ad orologeria | Le pillole de La Velenosa

Io Uomini e Donne lo guardo da sempre, ma ammetto che da quando è nato il trono over tutto è diventato più bello! Ma ragazzi miei il trash che ci regala il trono over alle 15 di pomeriggio non ce lo regalano neanche i reality in prima serata. Queen Mary è sicuramente la regina dei sentimenti, dei talenti ma anche del buon sano e vecchio trash. A parte Gemma e Tina che ormai se non ci fossero bisognerebbe inventarle, ma tutto l’insieme ormai è scoppiettante, ogni puntata è una bomba a orologeria. Voglio soffermarmi sulla puntata di ieri quando Aurora Tropea, ha osato dire che Armando Incarnato ha un manager che lo gestisce e che ha fatto i provini sia per l’Isola dei famosi che del GF Vip. Ebbene Armando è schizzato neanche avesse la coda di paglia: è impazzito letteralmente. Ha gridato, ha fatto il Chico (che poi Chico non lo è più da un pezzo) malo, ha litigato furiosamente con Gianni Sperti per concludere la sceneggiata uscendo dallo studio. In tanti si chiedono perché Maria lo tenga in studio quando è palese che sia un altro a cui non interessa minimamente trovare l’amore. È lì da anni, non gli va bene nessuna donna che si presenta, e appena può tra l’altro le sme**a in pubblico. Per lui sono lì tutti per visibilità, tranne uno, indovinate chi? Maria dicevamo, è la regina del trash e come potrebbe mandare mai via uno che le crea tutto sto casino puntata si e puntata no? Tutti che si lamentano perché sono falsi quelli che partecipano però Uomini e Donne fa ascolti pazzeschi. Qualcosa non quadra. Tornando a ieri Aurora ha detto:

“Di umile non hai niente, hai settemila manager. Lo sai perché stai ancora qui a riscaldare la sedia? Perché questa estate, a giugno o luglio, hai fatto il provino per il Grande Fratello Vip e ti hanno detto ‘mai, a te non ti prenderemo mai’. Ci metto la firma che questo provino l’hai fatto, ci metto la faccia. Hai fatto pure il provino per L’Isola dei Famosi”.

A queste parole si è scatenato lo show di Armando che ha chiesto persino a Maria di controllare se davvero ha fatto i provini, perché non era come diceva la Tropea:

“Maria, devi chiedere se ho fatto il provino per il Grande Fratello Vip, per L’Isola dei Famosi, per Temptation Island.. Lo devi chiedere! Ma se non è vero lei [Aurora, ndr] se ne deve andare dallo studio! Ora nel mentre me ne vado io! Non ho fatto nessun provino né nessuno mi ha mai chiamato per fare un provino. Voglio che la redazione prenda informazioni a riguardo, ma se ho ragione io Aurora se ne deve andare. Questa cosa non la tollero!”.

Maria che vive come noi sulla terra e non su marte come i protagonisti del trono over gli ha risposto di calmarsi che comunque non era accusato di nulla di grave, anche fosse successo:

“Qualora tu avessi fatto il provino per uno di questi reality per me e per noi della redazione non sarebbe grave. Ma non devi scaldarti, se vuoi mi informo. Quello che voglio dirti, però, è che Aurora non ti sta accusando di aver commesso un reato!”.

Ma come si fa a non amare questo trash? Ormai Uomini e Donne va guardato sapendo che non è più quello di una volta, che pochissimi ormai vanno li per cercare davvero l’amore. Va guardato come fosse uno show, una commedia. Godetevi il trash e per un’oretta spegnete il cervello, vi assicuro che fa bene dimenticarsi per un po’ dei casini della vita.

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti