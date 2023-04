L’Eredità 12 aprile 2023, alla ghigliottina ancora Giacomo ma non indovina la parola

Nella puntata di quest’oggi – 12 aprile 2023 – è tornato al gioco finale de L’Eredità il pluri-campione Giacomo

Alla ghigliottina, il giovane campione s’è ritrovato a concorrere per la cifra di 47.500 euro dopo i dimezzamenti del caso e s’è trovato dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

2000

Tutto

Squadra

Partito

Albero

Dopo un po’ di riflessione, il campione (che punta ad un bottino complessivo superiore ai 100.000 euro) ha scritto sul cartoncino la parola Schema.

Ma la parola non era Schema, bensì Motore.

Queste le spiegazioni di quest’oggi circa le scelte degli autori (eventuali virgolettati sono parole del padrone di casa Flavio Insinna, sebbene le spiegazioni del campione fossero già convincenti):

“Motore del 2000 è un capolavoro di Lucio Dalla”

A Tutto Motore – Dare Tutto Motore, quando si spinge forte sull’acceleratore con un mezzo, per l’appunto, a motore.

Motore della Squadra, come un elemento fondamentale della squadra (ad esempio un regista di centrocampo).

“Motore, Partito, Ciak, Azione e si recita”

Albero Motore (ma questo virgolettato lo rubiamo da internet) che è “l’elemento fondamentale del propulsore che, assieme alle bielle, trasforma il moto rettilineo alternato dei pistoni in moto rotatorio, consentendo così di trasmettere la potenza al cambio e quindi al differenziale e alle ruote, ma anche alla distribuzione e agli organi ausiliari”.