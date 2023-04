È famosa quasi quanto il figlio | Sapete chi è questa splendida 48enne?

Ha 48 anni, è una scrittrice e produttrice cinematografica e oltre ad essere davvero molto bella è anche la mamma di un famosissimo artista. Ma di chi stiamo parlando? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Chi è Pattie Mallette

Pattie Mallette, è questo il nome di una nota scrittrice e produttrice cinematografica canadese nata a Stralford il 2 aprile del 1975. Una donna bellissima la cui vita però non sempre è stata caratterizzata da momenti di felicità e spensieratezza. Anzi al contrario ha rivelato che la sua infanzia è stata particolarmente dura e caratterizzata da violenze sessuali. La prima molestia è arrivata quando aveva solamente tre anni. Gli abusi sono poi continuati fino all’età di 14 anni e a questi, nel 2015, è poi seguito uno stupro. Violenze a proposito delle quali si è espressa affermando “Sono stata violata sessualmente così tante volte che con il passare degli anni cominciò a sembrare normale.”

Ma oltre che da violenze le sua vita è stata caratterizzata anche dalla presenza di alcol e dallo spaccio di hashish. La donna ha raccontato di aver tentato il suicidio e di aver fallito e di aver trascorso due settimane in ospedale in un reparto psichiatrico dove ha rivelato che per la prima volta Dio le ha parlato.

Nonostante le difficoltà legate all’infanzia e all’adolescenza ecco che Pattie Mallette è tornata a sorridere anche grazie all’arrivo di un bambino nato nel 1994. Un bambino avuto da un fidanzato inaffidabile e al quale la donna non ha voluto rinunciare. Ha infatti rivelato, senza però fare dei nomi, di aver ricevuto da qualcuno il suggerimento di abortire ma lei ha preferito non farlo portando avanti la gravidanza nonostante le mille difficoltà. Infatti fino a poco dopo il parto viveva in una casa-ostello per ragazze madri mentre invece dai 18 anni in poi ha iniziato a mantenere il figlio facendo dei lavori precari e accettando l’aiuto della chiesa locale e dell’assistenza sociale.

Di chi è mamma Pattie Mallette?

Ma chi è il figlio famoso della bellissima Pattie Mallette? Il suo nome è Justin Biber e come molti già sapranno è un famosissimo cantautore, musicista e attore canadese. È stata proprio lei ad incoraggiare il talento del figlio dopo essersi resa conto che a soli due anni mostrava particolare interesse per la musica. Insomma, se fino a qualche anno fa erano poche le informazioni trapelate sulla donna ecco che nel corso degli ultimi anni ha deciso di raccontarsi, e l’ha fatto pubblicando la sua autobiografia intitolata “Nowhere but Up”.