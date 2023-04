Il Re Scorpione, quanti film sono? Tutto sullo spin off de La Mummia

Il Re Scorpione, questo è il titolo di un film del 2002 diretto da Chuck Russel e nato come spin-off della serie de La Mummia. Ma esattamente, quanti film sono? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Cosa sapere sul film di successo “Il Re Scorpione”

Sono trascorsi molti anni da quando, nel 2002, il regista Chuck Russel ha deciso di pubblicare “The Scorpion King” ovvero “Il Re Scorpione”. Il film in questione, come anticipato poc’anzi, è nato come spin-off della nota serie “La Mummia” molto apprezzata dai telespettatori tanto da essere riuscita ad ottenere ottimi risultati al botteghino americano grazie ai due film pubblicati nel 1999 e nel 2001.

Anche Il Re Scorpione è riuscito ad ottenere ottimi incassi. Tanto da essere riuscito a battere, nel primo fine settimana di programmazione nelle sale cinematografiche americane, il record precedentemente ottenuto da La Mummia.

Il Re Scorpione, quanti film sono

Grazie al successo ottenuto nel 2002 con “Il Re Scorpione” e anche grazie alla popolarità del personaggio interpretato in origine da Dwayne Douglas Johnson, noto a tutti con lo pseudonimo The Rock, ecco che nel 2008 è arrivato un prequel intitolato “Il Re Scorpione 2- Il Destino di un guerriero”. Stiamo parlando di un film d’azione direct-to-video diretto da Russell Mulcahy al quale però non ha preso parte Swayne Johson a differenza di quanto accaduto con il film che lo ha preceduto.

A questo seguirono poi tre sequel. Ovvero “Il Re Scorpione 3- La battaglia finale”, anche questo un film direct-to-video pubblicato nel 2012 e diretto da Roel Reiné nel quale ad interpretare il protagonista è l’attore canadese Victor Webster. Poi ancora è opportuno menzionare “Il Re Scorpione 4-La conquista del potere” diretto da Mike Elliot con protagonista ancora una volta Victor Webster. E per finire l’ultimo sequel pubblicato nel 2018 è stato “Scorpion King-Book of Souls” diretto da Don Michael Paul.