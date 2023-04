The Ferragnez 2, quando escono i nuovi episodi? Cosa vedremo nella seconda stagione?

È in arrivo su Prime Video la seconda stagione della serie TV su Chiara Ferragni e Fedez. Cosa sappiamo?

The Ferragnez, è questo il titolo della serie TV/ documentario che racconta della vita pubblica e privata di Chiara Ferragni e Fedez. Nella prima stagione abbiamo potuto vedere come i due popolari personaggi hanno deciso di mettersi a nudo e attraverso delle sedute di terapia di coppia si sono mostrati oltre i riflettori. Abbiamo dunque visto come si svolge nella quotidianità la vita del cantante e della imprenditrice, come si giostrano tra gli impegni lavorativi e la vita famigliare. Abbiamo conosciuto la famiglia di entrambi, abbiamo assistito alle insicurezze che la coppia porta con sé nonostante la popolarità e si è arrivati al momento della nascita di Leone.

Dal 18 maggio 2023 su Prime Video saranno disponibili i nuovi episodi. Nello specifico verranno trasmessi i primi quattro mentre i restanti tre saranno disponibili dal 25 maggio. Ad annunciare l’uscita della serie è stata la stessa Chiara che sui social ha postato il poster ufficiale dichiarando che “sarà un rollercoaster di emozioni”.

The Ferragnez – cosa vedremo?

In queste nuove puntate vedremo sicuramente l’arrivo della principessa di casa Vittoria, si parlerà della malattia di Fedez e del periodo pre e post intervento e si arriverà a mostrare l’esperienza di Chiara Ferragni come conduttrice del festival. A proposito di Sanremo però, ci sara una puntata speciale che uscirà in estate. Non sappiamo se questa andrà a raccontare anche la presunta crisi tra i Ferragnez e il periodo down di Federico.

I fan non hanno accolto un maniera del tutto positiva l’annuncio della seconda stagione, anzi hanno ricriminato alla coppia il voler mostrare le loro vite e in particolare, davanti all’annuncio dell’episodio speciale di Sanremo, hanno commentato che era tutto già programmato e che è una farsa per guadagnare soldi. In effetti di quei giorni post festival non sappiamo molto (rispetto al solito aggiornamento) della vita della coppia ma potrebbe darsi che sia stato studiato per poi poterlo raccontare nella serie TV. In ogni caso la curiosità è tanta e alla fine anche gli hater finiranno per guardare The Ferragnez anche soltanto con lo scopo di giudicare quanto visto.