Chi è Teddy Reno, marito di Rita Pavone? Di che malattie soffre? Chi sono i figli dei due?

Teddy Reno, pseudonimo di Ferruccio Merk Ricordi, è nato a Trieste l’11 luglio del 1926 da Giorgio Merk e Paola Sanguinetti Sacerdote. Oltre ad essere un grande cantante e produttore di musica italiana, ha anche recitato in alcuni film e serie TV. La sua carriera è stata ricca di successi, tanto che nel 1961 ha lanciato l’etichetta Galleria del Corso, attraverso la quale ha dato visibilità ad artisti come Bruno Lauzi.

Teddy Reno è noto anche per essere il marito di Rita Pavone. I due si sono conosciuti nel 1962, quando Teddy ha organizzato un festival musicale ad Ariccia, vinto dalla giovane cantante. Nonostante i 19 anni di differenza d’età, i due hanno deciso di sposarsi nel 1968 nella città di Lugano, dove tuttora risiedono insieme ai loro figli Alessandro e Giorgio.

Teddy Reno e Rita Pavone, il matrimonio scandaloso e i figli Alessandro e Giorgio

All’epoca il matrimonio tra i due fece scandalo giacché Teddy era già sposato con la produttrice cinematografica Vania Protti (con cui aveva già avuto un figlio, di nome Franco): Rita e Teddy decisero di scappare in Svizzera e si sposarono nel 1968.

Come raccontato in un’intervista di qualche a Verissimo, la Pavone giunse vergine al matrimonio:

“Per me è stata dura innamorarmi nel 1964 e aspettare fino al 1968 quando ci siamo sposati, è stata una lunghissima prova, anche di resilienza. Avevo promesso a mia madre (mio padre era invece contro questo matrimonio) che sarei arrivata all’altare così com’ero e questa promessa l’ho mantenuta”.

In seguito, come accennato, nacquero due figli, Alessandro e Giorgio (rispettivamente nel 1969 e nel 1974).

Giorgio Merk ha seguito le orme dei genitori

Il minore è l’unico che ha deciso di seguire le orme dei genitori, collaborando (con il suo pseudonimo Giorgio Merk) frattanto con la madre durante l’ultima partecipazione sanremese. E come raccontato in un’intervista del 20220 a Vanity Fair: “Mio figlio è polimusicista: qualcuno in casa ha preso da noi, da papà e mamma”.

La malattia di Teddy Reno

Recentemente Rita Pavone ha rivelato in un’intervista che il marito sta cominciando a perdere la memoria a causa dell’età avanzata. Queste le sue parole (sempre alla Toffanin durante una ospitata a Verissimo): “Adesso inizia a perdere la memoria, i 19 anni di differenza si fanno sentire. Ma la voce che ha… ancora canta a 94 anni”.

Nonostante l’alzheimer, Teddy Reno continua a cantare per i suoi cari dopo essere stato un grande protagonista della musica italiana degli anni ’50 e ’60, interpretando principalmente musica romantica e melodica.

A suo tempo, ha partecipato numerose volte al Festival di Sanremo, arrivando secondo nel 1953 e terzo nel 1954. Alcune delle sue canzoni più famose sono “Addormentarmi così”, “Trieste mia”, “Accarezzame”, “Chella lla”, “Piccolissima serenata” e “Come sinfonia”.

Nonostante la sua carriera di successo, il passato di Teddy Reno è stato segnato da momenti difficili. La madre era di origine ebraica e durante la seconda guerra mondiale (come è facile immaginare, in una delle parentesi più buie della storia dell’umanità e del nostro Paese) la famiglia è dovuta fuggire e nascondersi più volte.