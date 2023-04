Cuori e delitti, che film andranno in onda? Chi è Angie Dove, protagonista della serie di film per la tv?

Andrà in onda su Rai 2, a partire da oggi mercoledì 26 aprile, una nuova serie di film per la televisione dal titolo “Cuori e delitti”. Ma esattamente, quanti saranno i film trasmessi in televisione e cosa sappiamo della protagonista Angie Dove? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Angie Dove protagonista di una nuova serie di film TV

Cuori e delitti è il titolo di una serie di film tv americani all’interno dei quali ad unirsi tra loro sono elementi gialli e romantici. La serie in questione è composta nello specifico da tre film che andranno in onda su Rai 2 per tre settimane consecutive. I tre film in questione sono andati in onda sul canale americano Hallmark Channel negli anni 2019, 2020 e 2021 con il titolo Marchmaker Mysteries. Molto importante è inoltre precisare che i tre film tv sono tutti tratti da una saga di romanzi composta da ben 11 libri.

Chi è la protagonista? Una donna di nome Angie Dove, interpretata dall’attrice Danica McKellar, che svolge un lavoro molto particolare. La donna in questione lavora come matchmaker ovvero crea coppie, riesce a far incontrare le anime gemelle e a far si che tra di loro possa nascere un grande sentimento. Questa sua capacità è legata ad un grande dono ovvero quello di riuscire a capire nel profondo la natura umana e far si che possano nascere delle coppie perfette e allo stesso tempo durature. Stiamo quindi parlando di un vero e proprio cupido e allo stesso tempo presentatrice di un proprio reality show. La donna però si troverà nelle diverse pellicole a collaborare con un detective chiamato a risolvere diversi casi. Un uomo con il quale Angie si scontrerà diverse volte.

Trama delle tre pellicole

Fidanzamento con omicidio è il titolo del primo film in onda questa sera. Angie Dove in tale pellicola si troverà a dover difendere Aaron Scheller, suo cliente e amico, dalle accuse di aver ucciso la fidanzata conosciuta proprio grazie a lei. Angie, che crederà nell’innocenza dell’uomo, si troverà quindi coinvolta in una specie di indagine parallela a quella ufficiale. Indagine che lascerà un po’ spiazzato l’investigatore Kyle Cooper.

Un romanzo fatale è invece il titolo del secondo film che verrà trasmesso su Rai 2 mercoledì 3 maggio. E proprio nel corso di tale secondo appuntamento il protagonista sarà uno scrittore di romanzi rosa ucciso in circostanze poco chiare. Angie quindi anche in questo caso si troverà coinvolta in una particolare indagine a termine della quale riuscirà a trovare la soluzione.

L’arte di uccidere è il titolo del terzo film trasmesso mercoledì 10 maggio. In questo terzo ed ultimo appuntamento Angie insieme al padre Nick, investigatore in pensione, si troverà ad indagare su una serie di omicidi, ricatti e furti al museo. E proprio un tragico evento consentirà ad Angie di avvicinarsi all’ispettore Carter.