Via Zanardi, 33 | Chi si ricorda della serie TV italiana degli anni zero “alla Friends”?

“Via Zanardi, 33” è stata una serie TV trasmessa su Italia 1 nel 2001, diventando un successo di pubblico grazie alla sua trama originale e ai personaggi divertenti ed eclettici che vi recitavano. La serie seguiva le vicende quotidiane di un gruppo di giovani che vivevano in un condominio di Bologna, in via Zanardi appunto, mostrando le loro vite sentimentali, sociali e professionali. La sigla “Donne in perizoma” è stata composta e cantata dal gruppo bolognese dei Lunapop. In due puntate della sitcom, il cantante dei Lunapop Cesare Cremonini appare nei panni del misterioso personaggio di Gustavo, recitando come agente di un gruppo musicale anni ’70, gli Arizona Perizoma (in realtà gli stessi Lunapop). Un altro cameo “d’eccellenza” è quello di Barbara D’Urso nei panni dell’immancabile dottoressa Gio, che nonostante venga nominata spesso nel corso della serie appare in un unico episodio.

Tra gli attori principali vi erano Elio Germano, Dino Abbrescia, Ginevra Colonna, Antonia Liskova, ma anche altri attori emergenti che si sono fatti notare grazie alla loro interpretazione. La serie è stata molto apprezzata (in ritardo) dal pubblico italiano, diventando una delle sitcom più amate degli anni 2000.

Che fine hanno fatto gli attori di Via Zanardi, 33?

La serie è stata anche importante per la carriera degli attori presenti, alcuni dei quali sono diventati dei veri e propri volti noti del cinema e della televisione italiana. Elio Germano, ad esempio, è stato premiato con il premio Marcello Mastroianni per il suo ruolo in “Mio fratello è figlio unico” e ha recitato in numerose produzioni cinematografiche e televisive, diventando uno dei volti più noti del cinema italiano. Dino Abbrescia ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo, partecipando a numerose produzioni teatrali e cinematografiche, mentre Ginevra Colonna ha recitato in diverse serie TV, tra cui “I Cesaroni”.

Dopo la partecipazione alla serie televisiva “Via Zanardi, 33”, Antonia Liskova ha continuato la sua carriera di attrice sia in Italia che all’estero.In Italia, ha recitato in diverse serie televisive, tra cui “R.I.S. – Delitti imperfetti” (2005), “Il commissario Manara” (2008), “Distretto di Polizia” (2009) e “Non smettere di sognare” (2012). Ha anche recitato in alcuni film italiani, come “Lezioni di cioccolato” (2007) e “La casa sulle nuvole” (2009). Ha anche lavorato in produzioni internazionali, soprattutto in Germania, dove ha recitato in diverse serie televisive, tra cui “SOKO 5113” (2003) e “Inga Lindström” (2004) e in alcuni film internazionali, come “Viaggio segreto” (2006) e “Honeymoon” (2014).

Quella che doveva essere la controparte italiana di “Friends” ebbe vita breve (andò in onda dal 28 gennaio al 15 maggio 2001) a causa degli scarsi ascolti registrati al tempo ma rimane ancora oggi una delle migliori iterazioni di un genere che, soprattutto all’epoca, era visto quasi esclusivamente come un vezzo d’oltreoceano.

Di seguito, ad ogni modo, vi proponiamo le prime due puntate andate in onda – riproposte da qualche cultore del genere su YouTube (che ha caricato tutte le 24 puntate, caratterizzate dal format del titolo ‘Si fa presto a dire…’)