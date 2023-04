Quanto guadagnano Tina Cipollari e Gianni Sperti a Uomini e Donne?

Uomini e Donne è una delle trasmissioni Mediaset più amate e seguite dai telespettatori. Una trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi che va in onda su Canale 5 dal lontano settembre del 1996. Tra i protagonisti del programma vi troviamo anche gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti spesso al centro di polemiche e discussioni. Ma, quanto guadagnano i due volti noti di UeD? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Tina Cipollari e Gianni Sperti protagonisti di Uomini e Donne

Uomini e Donne è un programma molto apprezzato dai telespettatori al quale prendono parte persone di diversa età ma unite dalla stessa speranza ovvero quella di riuscire a trovare l’amore. Tra i protagonisti delle varie puntate è possibile menzionare i due opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Ai due è affidato il compito di commentare quanto succede all’interno dello studio televisivo tra tronisti e corteggiatori e tra dame e cavalieri. Spesso però lo fanno con molto trasporto tanto da trovarsi coinvolti in una serie di polemiche. Coloro che seguono il programma ad esempio avranno avuto modo di assistere ad accesi scontri tra la Cipollari e Gemma Galgani. Ma anche tra Gianni Sperti e Armando Incarnato, giusto per citarne due. Inoltre molto spesso Tina e Gianni si rendono protagonisti di scontri anche tra loro non essendo sempre d’accordo sulle vicende che riguardano alcuni partecipanti al programma. Nonostante ciò però i due opinionisti sono riusciti ad entrare nel cuore dei telespettatori e a farsi apprezzare dal pubblico, soprattutto la Cipollari.

Quanto guadagnano i due opinionisti di UeD

Ma, quanto guadagnano Tina Cipollari e Gianni Sperti per il ruolo di opinionisti svolto a Uomini e Donne? Questa è sicuramente una delle domande che tanti telespettatori si saranno posti almeno una volta. A tal proposito è possibile dire che, stando a quanto rivelato dalla rivista Diva e Donna, i due opinionisti guadagnerebbero tra i 2 e i 4 mila euro a registrazione. La rivista sopracitata nel rendere nota la notizia ha però voluto sottolineare che “il condizionale è d’obbligo” in quanto si tratta di indiscrezioni e di nulla di confermato ma nemmeno smentito dai diretti interessati.

Quante puntate vengono registrate ogni mese? Solitamente vengono effettuate circa due registrazioni alla settimana e quindi questo significa che il guadagno mensile dei due opinionisti potrebbe essere di oltre 16 mila euro. Ma, sarà davvero così?

Molto importante è inoltre precisare che a questi guadagni occorre poi sommare i ricavi ottenuti grazie alle sponsorizzazioni, alle ospitate televisive e quindi altri lavori che impegnano Tina e Gianni nel quotidiano oltre al programma di Canale 5 che ha dato loro visibilità e la possibilità di farsi conoscere ed amare dai telespettatori.