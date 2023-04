X Factor 2023, chi saranno i giudici? Tutto quello che sappiamo sul cast della 17esima edizione

A pochi mesi dalla messa in onda dell’ultima puntata di X Factor 2022 ecco che iniziano i preparativi per la nuova edizione. Ed ecco che a tal proposito è possibile dire che nelle ultime ore è emersa una clamorosa indiscrezione di cui si sta tanto parlando. Stiamo di preciso facendo riferimento al ritorno in giuria di Morgan. Ma vediamo nello specifico quanto emerso.

Morgan pronto a tornare nella giuria di X-Factor

Sono trascorsi nove lunghi anni da quando Morgan, per l’ultima volta, ha preso parte al programma X Factor come giudice. Ed ecco che a distanza di molto tempo è pronto a far ritorno nella trasmissione al posto di Rkomi, o almeno questo è stato quanto rivelato nelle scorse ore da Il Messaggero. Secondo alcuni rumors tra la produzione e il celebre e discusso cantautore le trattative si sarebbero già quasi concluse. E per ufficializzare il ritorno mancherebbe solamente la firma.

Morgan, pseudonimo di Marco Castoldi, ha fatto parte di X-Factor per ben sette anni consecutivi e nello specifico negli anni compresi tra il 2008 e il 2014. E su sette edizioni è riuscito a vincerne cinque ottenendo un grande record. A nove anni di distanza da quel momento adesso il cantautore, che già nell’edizione 2022 si era riavvicinato partecipando alla trasmissione come ospite, sembrerebbe quindi essere pronto a tornare dietro al bancone per una nuova incredibile esperienza.

Il cast della prossima edizione di X-Factor

Ma, chi farà parte di X Factor 2023 oltre Morgan? Secondo alcune indiscrezioni il resto del cast sarebbe stato confermato. E quindi oltre al cantautore saranno impegnati nel ruolo di giudice anche Dargen D’Amico, Ambra Angiolini e Fedez. Proprio quest’ultimo tempo fa aveva commentato la sua esperienza e annunciato la partecipazione alla successiva edizione affermando “È stata un’edizione in cui finalmente ho respirato l’aria che c’era esattamente quattro anni fa, sono stato molto bene. Il prossimo anno? In ogni caso, io ci sono”.

Chi sarà invece a condurre? Verrà confermata ancora una volta Francesca Michielin oppure no? Sempre secondo quanto emerso da alcuni rumors la risposta a tale domanda sembrerebbe essere si. La produzione sembrerebbe essere rimasta soddisfatta del lavoro svolto dall’artista al suo debutto da conduttrice nel corso dell’edizione 2022 di X Factor tanto da volerla anche nel corso della prossima edizione.

Gli annunci ufficiali

Al momento si tratta però di semplici rumors e di nulla di confermato, ma nemmeno smentito. I primi annunci ufficiali dovrebbero arrivare entro due settimane circa in quanto solitamente le prime audizioni dei partecipanti con i giudici del talent show vengono registrate i primi di giugno. I Bootcamp invece vengono solitamente registrati alla fine del mese di giugno per arrivare poi al debutto in televisione intorno alla metà del mese di settembre.