Vite al limite, che fine ha fatto Patrick Macon? Quanto pesava e quanto pesa oggi?

Tanti sono coloro che negli anni si sono resi protagonisti dei vari episodi di Vite al limite. E tra questi è possibile menzionare ad esempio Patrick Macon. Quanto pesava al momento del suo ingresso nella trasmissione e quanto pesa oggi? Ma soprattutto, che fine ha fatto? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

La storia di Patrick Macon di Vite al limite

Vite a limite è un programma di Real Time seguito con costanza e affetto dai telespettatori. Un programma al quale molte persone, sia uomini sia donne, si rivolgono in quanto affette da una condizione di obesità patologica. Persone il cui peso è solitamente compreso tra i 250 e i 350 kg e che desiderano fare tutto il possibile per far scendere il proprio peso e riuscire a vivere una vita serena e soprattutto in salute. Tra i protagonisti dell’ultima edizione del programma, ovvero l’undicesima, vi troviamo il 42enne Patrick Macon proveniente dalla Georgia ed esattamente da Columbus.

Quando Macon ha fatto ingresso nel programma Vite al limite il suo peso era di 656.9 lbs ovvero 298 kg. Viveva insieme alla moglie e alla figlia di 16 anni e proprio per loro ha scelto di partecipare al programma e migliorare la sua ma soprattutto anche la loro vita. Nonostante le buone premesse però il Dottor Now si è trovato davanti un paziente che inizialmente non era realmente intenzionato a perdere peso. Ed infatti i primi due mesi avrebbe dovuto perdere 100 libbre e invece ne ha prese 25. E’ stato a questo punto che il Dottor Now si sarebbe rivolto a lui invitandolo ad uscire dalla trasmissione se non realmente intenzionato a perdere peso. Nel corso dei mesi successivi Patrick è però riuscito a perdere peso e di preciso è riuscito a perdere 57 kg arrivando ad un peso di 241 kg. Lui e la moglie si sono trasferiti a Houston dove il 42enne ha subito un particolare intervento alla manica gastrica e quindi un intervento chirurgico di perdita di peso molto comune.

Che fine ha fatto Patrick Macon

Ma che fine ha fatto Patrick Macon? Cosa sappiamo della sua vita oggi? A tali domande è possibile rispondere affermando che stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni social all’uomo sembrerebbe essere stato diagnosticato un cancro alla cistifellea. A svelarlo è stata proprio la moglie condividendo un post su Facebook con la didascalia “Non sei solo piccolo! Hai un esercito dietro di te! Ti vogliamo bene Patrick Macon”.

In riferimento al suo percorso di perdita di peso invece non sono presenti aggiornamenti sui social. E’ probabile che al momento la sua priorità principale sia combattere la malattia e non il peso in eccesso.